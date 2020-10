Geral Elenco de “Vingadores” se reúne para arrecadar fundos para a campanha de Joe Biden

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Parte do elenco de “Vingadores” já manifestou publicamente apoio a Joe Biden. (Foto: Divulgação)

Os Vingadores se reunirão mais uma vez, mas, agora, em uma luta política. Diretores e membros do elenco da franquia da Marvel participarão de um evento virtual de arrecadação de fundos para a campanha do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta terça-feira.

Além dos diretores Joe e Anthony Russo, que assinam os dois últimos longas da saga – incluindo “Vingadores: Ultimato”, maior bilheteria do cinema de todos os tempos –, estarão no evento os atores Chris Evans (o Capitão América), Scarlett Johansson (a Viúva Negra), Mark Ruffalo (o Hulk), Paul Rudd (o Homem-Formiga), Don Cheadle (o Máquina de Combate) e Zoe Saldana (a Gamora). Eles se juntarão à candidata à vice-presidência Kamala Harris, numa dinâmica de perguntas e respostas.

O evento foi batizado de “Voters assemble!” (em tradução livre, “Eleitores unidos!”), em referência ao grito de guerra dos super-heróis (“Vingadores unidos!”). Durante a transmissão, os fãs poderão doar qualquer quantia em dinheiro para o fundo de campanha de Joe Biden.

Entre os atores, Mark Ruffalo tem sido especialmente claro nas redes sociais sobre seu apoio ao candidato democrata. Em uma postagem no Instagram, o intérprete de Hulk exibiu uma máscara que dizia “VOTE” e escreveu:

“Devemos eleger campeões que lutarão pelo New Deal Verde e pressionar o Congresso pela aprovação de uma ação climática que corresponda à escala do problema com a urgência que o futuro de nosso país demanda.”

Cheadle, que interpreta o Máquina de Combate, também usou as mídias sociais para encorajar eleitores de seu estado natal, Missouri, a votarem.

Não é a primeira vez que estrelas participam de eventos da campanha de Biden. No último fim de semana, o elenco do musical da Broadway “Hamilton” participou de um debate com o objetivo de arrecadar fundos para o candidato. Na semana passada, o democrata também promoveu uma festa com temática asiática no Zoom, da qual participaram os atores Mindy Kaling e Kumail Nanjiani, entre outras celebridades.

Audiência de televisão

O ex-vice-presidente norte-americano Joe Biden venceu uma batalha por audiência de televisão contra o presidente Donald Trump na noite da última quinta-feira, quando ambos disputaram a atenção do eleitorado em horário nobre, de acordo com dados da Nielsen divulgados nesta sexta-feira.

Biden atraiu 13,9 milhões de telespectadores no canal ABC na noite de quinta-feira, enquanto Trump alcançou 13 milhões de espectadores na NBC. Os números podem sofrer ajustes ainda nesta sexta-feira.

Os dois candidatos participaram de fóruns exibidos em horário nobre, que foram marcados após o cancelamento de um debate que havia sido agendado para a mesma noite. Trump desistiu depois que o debate foi mudado para um formato virtual.

Durante seu evento na ABC, Biden atacou a maneira como Trump lidou com a pandemia de coronavírus. Na NBC, Trump defendeu tanto sua reação ao vírus quanto sua conduta pessoal.

A NBC foi criticada por exibir Trump, e não Biden, depois que a ABC já havia agendado seu evento, forçando os eleitores a escolherem qual candidato assistir ao vivo. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

