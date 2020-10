Geral Neto de Neguinho da Beija-Flor e mais dois homens são mortos a tiros em baile funk no Rio

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Neguinho da Beija-Flor é amparado por amigos no enterro do neto Gabriel. (Foto: Reprodução de TV)

Três homens foram mortos a tiros na madrugada de domingo (18) em um baile funk em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense (Rio de Janeiro). Um deles era Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, neto do sambista Neguinho da Beija-Flor.

Gabriel, Mateus da Silva Gomes e um homem não identificado pela polícia foram baleados durante o baile que acontecia no Morro da Bacia, no distrito de Miguel Couto. Gabriel chegou a ser socorrido por policiais do 20º BPM (Nova Iguaçu) e levado para o Hospital da Posse, mas morreu na unidade de saúde.

A Polícia Militar informou que homens do 20º BPM (Mesquita) foram recebidos a tiros ao checar uma denúncia de um evento não autorizado em uma rua do Morro da Bacia, em Nova Iguaçu.

Um quarto homem atingido foi preso em flagrante por tráfico, associação e tentativa de homicídio. O caso é investigado pela 58ª DP (Posse). A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do crime.

Pelas redes sociais, Neguinho da Beija-flor agradeceu o carinho de amigos e fãs, disse que está cuidando da burocracia e que espera Justiça.

O pai de Gabriel, Paulo César Marcondes, é filho do sambista. “Pessoal, agradeço por todas as mensagens de conforto e carinho que estou recebendo de amigos e fãs, por conta da passagem do meu neto Gabriel. Peço desculpas aos amigos por não estar atendendo e nem retornando como ligações, mas estou cuidando da burocracia para o enterro, já que o meu filho PC não está condições de cuidar sozinho de tudo. É um momento muito difícil. A dor é enorme. Peço que orem para que o Gabriel siga um caminho de luz. E espero que a polícia e a justiça cumpram seu papel”, disse o sambista.

O enterro de Gabriel Ribeiro Marcondes foi marcado por comoção na tarde desta segunda-feira (19) no Cemitério de Nova Iguaçu. “Ele [Gabriel] era um menino bom, garoto bom. Estava nessa de armar a tenda e, segundo informações, esse lugar é perigoso. E ele foi lá botar a tenda e aconteceu na hora da operação, parece que houve troca de tiros lá por parte do pessoal e é isso. Meu filho também, eu tenho filho que também montava tenda, monta, mas a partir de agora essa atividade não vai exercer mais. É perigoso”, disse Neguinho da Beija-Flor.

A declaração de óbito de Gabriel, obtida pelo portal de notícias G1, atestou a causa da morte como “lesão causada por projétil de arma de fogo”.

Em nota, a escola de samba Beija-Flor ofereceu solidariedade à família e pediu que as circunstâncias da morte sejam apuradas: “A Beija-Flor de Nilópolis – em nome de toda sua diretoria, artistas, funcionários, componentes e torcedores – presta solidariedade ao intérprete Neguinho da Beija-Flor e sua família pela perda do jovem Gabriel Marcondes, de 20 anos, na madrugada deste domingo, 18. Como uma escola de samba que age coletivamente como uma família, a azul e branco acolhe com carinho o músico e aqueles que, como Neguinho, vivenciam o luto e a dor dessa despedida inesperada e prematura. Nossa agremiação espera que as circunstâncias do episódio que vitimou Gabriel sejam esclarecidas e expressa o desejo de dias melhores para os cidadãos da Baixada Fluminense. Carinho e respeito ao dono da nossa voz oficial e aos seus.” As informações são do portal de notícias G1.

