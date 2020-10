Geral Pesquisadores do Paraná descobrem planta que pode ajudar na perda de peso e na redução de gordura no fígado

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

A planta Picramnia excelsa é conhecida como cedrico. (Foto: Reprodução)

Um estudo preliminar realizado por pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia Industrial da Universidade Positivo, no Paraná, indicou que a planta Picramnia excelsa, conhecida como cedrico, pode estar associada a benefícios como perda de peso, maior controle dos índices glicêmicos e menor acúmulo de gordura no fígado. Os autores chegaram ao resultado por meio de testes em animais.

O uso de plantas que beneficiam a saúde não é uma prática recente (veja no fim desta reportagem alguns exemplos). Ana Flávia Marçal Pessoa, pós-doutoranda do Departamento de Cirurgia LIM26 da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da especialização em Fitoterapia e Plantas Medicinais, explica que as plantas medicinais ou medicamentos fitoterápicos são espécies vegetais utilizadas com propósitos terapêuticos.

“Elas podem ser consumidas frescas ou secas, em sua totalidade ou partes da planta, como flores, frutos ou folhas. A infusão ou chá é a principal maneira de prepará-las”, explica Ana Flávia: “Elas também são a base para o desenvolvimento de diversos fármacos.”

Outro estudo recente mostrou que o consumo de gengibre também pode estar associado ao controle da diabetes mellitus do tipo 2. De acordo com a tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Ceará (UFC), pacientes que ingeriram 1,2 grama de gengibre em pó por dia, no período de três meses, tiveram taxas de glicemia e os níveis de colesterol reduzidos.

A pesquisadora Ana Flávia Marçal Pessoa pondera, no entanto, que é preciso ter cautela no uso desses produtos de forma indiscriminada, pois o consumo pode levar a reações adversas.

“Principalmente pacientes com doenças hepáticas e renais devem ter cuidado com o uso destes produtos, que embora sejam naturais, fazem muito mal ao organismo se não forem utilizados de maneira racional”, alerta.

Ela explica também que o consumo de diferentes plantas medicinais e fitoterápicos ao mesmo tempo, assim como a interação com medicamentos alopáticos, podem contribuir para efeitos adversos. Por isso, é recomendado procurar sempre a orientação de um profissional de saúde habilitado. Além disso, Ana Flávia afirma que o tempo máximo de uso desses produtos é de três meses. Alguns podem ser indicados por profissionais de saúde de forma geral, enquanto outros precisam de prescrição médica. Há disponibilidade no SUS. As informações são do jornal O Globo.

