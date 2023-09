Grêmio Elenco do Grêmio ganha quatro dias de folga por conta de data Fifa

5 de setembro de 2023

Os jogadores que quiserem podem ir treinar no CT a partir desta terça-feira (05) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Os jogadores que quiserem podem ir treinar no CT a partir desta terça-feira (5) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após vencer o Cuiabá, o Grêmio deu folga para todos os jogadores do clube por quatro dias. A folga estendida é por conta da data Fifa. Além disso, foi um dos combinados do técnico Renato Portaluppi após cobrar bons resultados dentro de campo.

Um dos fatores importantes é que o Grêmio deixou aberto o CT Luiz Carvalho para os jogadores que quiserem ir treinar no CT a partir desta terça-feira (05). Com esta possibilidade, Geromel, Jhonata Robert, Luan e Lucas Besozzi utilizarão as dependências do CT.

Após a derrota para o Santos, de virada, Renato cobrou forte o elenco gremista e citou a folga na data Fifa. Após a cobrança, o clube gaúcho emendou duas vitórias na competição.

“Assim como sou cobrado, cobro eles. Não vão ter paz. Vai ter a parada da data Fifa. Prestem atenção. Querem folga? Estejam lá em cima na tabela. Eu não vou pro Rio de Janeiro, mas vocês também não vão pra lugar nenhum. Parem de dar mole”, disse Renato.

O Tricolor volta a campo daqui dez dias, em 14 de setembro, quando vai visitar o Bragantino, em Bragança Paulista, no Nabi Abi Chedid. O duelo é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30min.

