Inter Inter recebe sondagem de time da Arábia Saudita pelo centroavante Luiz Adriano

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jogador tem contrato com o clube gaúcho até junho da temporada de 2024 Foto: Ricardo Duarte/Inter O jogador tem contrato com o clube gaúcho até junho da temporada de 2024 (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter recebeu uma sondagem do Al-Faisaly, da Arábia Saudita, pelo centroavante Luiz Adriano. Uma proposta oficial ainda não foi apresentada para o clube gaúcho. Apesar da sondagem, o Inter não pretende liberar o camisa 9. Luiz Adriano tem contrato até junho da temporada de 2024.

Os empresários do jogador foram procurados pelos árabes nos últimos dias atrás de informações. Mesmo com a procura de informações, até o momento, não houve nenhuma oferta oficial.

A ideia do Inter não é liberar o jogador tão facilmente. O clube gaúcho está na semifinal da Libertadores da América e, no momento, conta apenas com Enner Valencia e Lucca. Pedro Henrique que poderia fazer a função se recupera de lesão no braço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-recebe-sondagem-do-al-faisaly-da-arabia-saudita-pelo-centroavante-luiz-adriano/

Inter recebe sondagem de time da Arábia Saudita pelo centroavante Luiz Adriano

2023-09-05