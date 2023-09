Porto Alegre Defesa Civil monitora o nível do Guaíba e diversas regiões de Porto Alegre

5 de setembro de 2023

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva poderá retornar à Capital nesta quinta-feira Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A Defesa Civil de Porto Alegre permanece monitorando os arroios, o bairro Arquipélago, a Região Sul da cidade e o nível do Guaíba, em Porto Alegre, atenta aos eventos climáticos que estão ocorrendo no Vale do Taquari.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chuva poderá retornar à Capital nesta quinta-feira (07), e as temperaturas nos próximos três dias variam entre mínimas de 10°C e máximas de 23°C.

A Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergência), integrada por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo e atua na prevenção e na preparação das ações em caso de eventos meteorológicos extremos, com capacitação continuada, através de alertas e orientações junto a comunidades que habitam áreas de risco e com equipes prontas para atendimento à população.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

