Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

O atacante recebeu o segundo cartão amarelo acumulado no empate por 1 a 1 contra a Colômbia. Foto: Rafael Ribeiro/CBF O atacante recebeu o segundo cartão amarelo acumulado no empate por 1 a 1 contra a Colômbia. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Craque da Seleção Brasileira e principal candidato a ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo este ano, Vinicius Júnior está fora do clássico pelas quartas de final da Copa América entre Brasil e Uruguai.

O jogo será no próximo sábado (6), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O atacante recebeu o segundo cartão amarelo acumulado no empate por 1 a 1 contra a Colômbia, nesta terça-feira (2), em Santa Clara, na região de San Francisco, e está suspenso. Outros pendurados, Éder Militão, Lucas Paquetá e Wendell não foram advertidos.

“Vini é o craque, é o cara que pode ganhar os jogos para a gente. Muito potencial. Mas temos que superar essa ausência, descansar, trabalhar e superar”, disse o lateral-direito e capitão Danilo.

Endrick foi outro que lamentou não ter Vini Jr. na decisão contra os uruguaios. O camisa 9 é centroavante para Dorival Júnior, posição diferente do futuro companheiro de Real Madrid, que é ponta pelo lado esquerdo, mas não é impossível que Dorival opte pelo ex-palmeirense contra o Uruguai, colocando Rodrygo mais aberto.

“Perder o Vini, que é o cara do nosso time, principal jogador, o melhor do mundo, é muito ruim. Mas temos um elenco forte, vários jogadores podem entrar. Não importa quem entrar, vai dar conta do recado”, disse Endrick.

Para o técnico Dorival Júnior é uma perda considerável, mas que é o momento de o Brasil não ter protagonistas.

“Até pouco tempo atrás eu ouvia que o Brasil precisava trabalhar sem protagonistas. Em determinados momentos não teremos jogadores importantes e outros terão que aparecer”, disse Dorival Júnior.

Raphinha voltou ao time, depois de iniciar entre os reservas na goleada por 4 a 1 contra o Paraguai, retomando o lugar de Savinho. E Dorival Júnior foi pé quente nessa substituição. Com 11 minutos, o atacante do Barcelona fez um golaço de falta.

Depois disso, o Brasil foi mero espectador de uma Colômbia mais bem postada em campo. Um gol de Sánchez foi anulado por impedimento, no limite e mesmo assim com linhas bem duvidosas do VAR, mas o goleiro Alisson teve que trabalhar ao menos três vezes.

Pouco antes dos colombianos empatarem, Muñoz derrubou Vini na área. Mesmo após o VAR analisar o lance, o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela manteve a marcação de escanteio. Com o resultado, a Seleção Brasileira chegou aos 5 pontos, após dois empates, contra a Costa Rica e Colômbia, e vitória diante do Paraguai.

2024-07-03