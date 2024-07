Esporte Jornal argentino detona Seleção Brasileira contra a Colômbia: “Impotente e inofensiva”

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Seleção viu a Colômbia controlar as ações, principalmente no 2º tempo. Foto: Rafael Ribeiro/CBF A Seleção viu a Colômbia controlar as ações, principalmente no 2º tempo. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atuação da Seleção Brasileira no empate com a Colômbia, por 1 a 1, na terça-feira (2), pela última rodada da fase de grupos da Copa América, não passou despercebida pelo jornal argentino Olé.

“Impotente e inofensiva” foram algumas palavras usadas pelo periódico esportivo Olé para resumir a atuação dos comandados de Dorival Júnior. Embora tenha saído na frente com um golaço de falta de Raphinha, a Seleção viu a Colômbia controlar as ações, principalmente no 2º tempo.

“Poucas vezes o Brasil esteve tão longe de lembrar o Brasil. Tão divorciado de sua identidade. Da sua alegria clássica. Do seu futebol. Tão impotente. Tão inofensivo”, disparou o jornal argentino.

Vini Jr. também não escapou das críticas. O atacante do Real Madrid, um dos grandes favoritos a ganhar a bola de ouro por sua atuação na última temporada europeia, esteve apagado em campo e ainda foi amarelado no início do jogo por uma cotovelada em James Rodríguez, ficando de fora das quartas de final.

“A verde e amarela encontrou em Raphinha sua principal arma ofensiva. O jogador do Barcelona mostrou velocidade pela direita. Na outra ponta, Vinicius estava desligado. A estrela do Real Madrid parecia irritado. Ele parecia mais preocupado em mergulhar e pedir amarelo do que explorar sua qualidade”, destacou o Olé.

O resultado fez o Brasil terminar na vice-liderança do Grupo D, com 5 pontos. Foram dois empates diante de Costa Rica e Colômbia e uma vitória, contra o Paraguai. Nas quartas de final, a Seleção enfrenta o Uruguai, em jogo marcado para sábado (6), às 22h (horário de Brasília).

Punição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não ficou satisfeita com a atuação da arbitragem no empate do Brasil com a Colômbia. Diante disso, a entidade vai enviar uma reclamação formal à Conmebol, pedindo punição aos árbitros envolvidos na partida pela Copa América.

De acordo com “Uol”, a CBF prepara um documento para enviar à Conmebol, no qual apontará problemas dos árbitros. O desejo é que além do árbitro Jesus Valenzuela, da Venezuela, e o árbitro de vídeo, Mauro Vigliano, da Argentina, e os demais membros sejam punidos.

A entidade máxima do futebol brasileiro reclama, principalmente, do pênalti não marcado em Vini Jr. Aliás, a Conmebol reconheceu o erro do VAR ao não marcar a penalidade. Inclusive, a entidade também enviará o ofício à comissão de arbitragem da Fifa.

Dentro de campo, o Brasil também precisa se preocupar. Como resultado, a seleção colombiana avançou em primeiro, no Grupo D, e enfrenta o Panamá nas quartas de final. Caso os adversários e o Brasil avancem, haverá o reencontro na semifinal, já que estão do mesmo lado do chaveamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/jornal-argentino-detona-selecao-brasileira-contra-a-colombia-impotente-e-inofensiva/

Jornal argentino detona Seleção Brasileira contra a Colômbia: “Impotente e inofensiva”

2024-07-03