Esporte Seleção Brasileira de futebol decepciona torcedores com empate e vira piada nas redes sociais

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

A fraca atuação da equipe virou motivo de piada entre torcedores brasileiro nas redes sociais. Foto: Rafael Ribeiro/CBF A fraca atuação da equipe virou motivo de piada entre torcedores brasileiro nas redes sociais. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Brasil empatou com a Colômbia na noite dessa terça-feira (2) e se classificou para as quartas de final da Copa América 2024. O resultado, no entanto, fez com que a Seleção Brasileira avançasse em segundo lugar do Grupo D. O time comandado por Dorival Jr. enfrentará o Uruguai no próximo sábado (6), às 22h, em partida eliminatória.

A fraca atuação da equipe virou motivo de piada entre torcedores brasileiro nas redes sociais. Logo no começo da partida, Vini Jr. fez uma falta boba ao levar um drible e levou um cartão amarelo. Como ele estava pendurado, será suspenso e não jogará as quartas de final.

Quem ficou feliz com o cartão amarelo do jogador brasileiro foi a torcida do São Paulo. A falta foi feita no capitão colombiano James Rodriguez, que apesar de ser jogador do tricolor paulista, não é lá muito querido pelos torcedores do clube. A atuação do meia colombiano, que não vem jogando pelo São Paulo, foi destaque nas redes sociais.

O camisa 10 tem atuação discreta pela camisa do clube brasileiro, sendo preterido até mesmo do banco pelo treinador argentino Luis Zubeldía. A má fase, no entanto, se restringe ao futebol praticado no Tricolor Paulista. A boa performance de James o leva a ser considerado um dos melhores jogadores desta edição da Copa América.

O Brasil encontrou seu primeiro gol com Raphinha. A falta bem batida lembrou o gol de David Luiz na Copa do Mundo de 2014, também contra a Colômbia. Naquela ocasião, a Canarinho derrotou os rivais por 2 a 1.

Ainda no primeiro tempo, Vini Jr. foi derrubado na área e a torcida pediu pênalti. O VAR, no entanto, não entendeu que houve falta e mandou o jogo seguir. Poucos minutos após o lance, a Colômbia empatou o jogo.

No segundo tempo, a Seleção não voltou bem e começou a ser dominada pela Colômbia. Nas redes sociais, brasileiros se revoltaram com as escolhas do técnico Dorival Júnior e o fato de Endrick ainda estar no banco. Faltando cinco minutos para acabar o jogo, o atacante do Real Madrid entrou em campo.

A entrada do jovem atleta não fez diferença e o Brasil empatou com a Colômbia. Com o resultado, a Seleção chegou aos 5 pontos, após dois empates, contra a Costa Rica e Colômbia, e vitória diante do Paraguai. A segunda colocação no grupo D renderá um duelo eliminatório contra o Uruguai nas quartas de final.

Seleção Brasileira de futebol decepciona torcedores com empate e vira piada nas redes sociais

2024-07-03