Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Técnico gremista trabalha nos últimos detalhes com a equipe. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O elenco gremista treinou forte na manhã desta quarta-feira (23) no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. O técnico Roger Machado seguiu seu cronograma de exercícios e manteve um ritmo elevado durante as atividades realizadas pelo grupo de jogadores. O trabalho com os atletas, além de intenso, também foi cercado de detalhes.

No sábado, às 19h, o Grêmio, que é líder do Campeonato Gaúcho, enfrenta o Internacional pela 9° rodada do certame.

Os jogadores, após o aquecimento comandado pela equipe de preparação física, realizou ações de agilidade e velocidade no treino desta quarta-feira. O grupo foi dividido para as atividades e o técnico gremista não deixou ninguém de fora, incluiu os atletas dos grupos de transição, que também participaram complementando as estações formadas pela comissão técnica.

Durante as atividades, Roger Machado fez orientações nos setores ajustando o posicionamento de forma individual e também coletiva. Ainda no trabalho dos setores, o técnico gremista trabalhou a saída de bola com a marcação dos jogadores de ataque e a movimentação sob pressão.

Nesta quinta-feira (24), o grupo volta aos treinamentos no CT Luiz Carvalho, com trabalho totalmente fechado à imprensa. No sábado (26), é o dia do clássico confronto entre Grêmio e Inter, no estádio Beira-Rio.

