Grêmio Grêmio se reapresenta com foco total no jogo de sábado contra o Inter

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vitória no clássico poderá garantir ao Tricolor a vaga nas semifinais do Gauchão. (Foto: Lucas Uebel/GFPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de golear o São Luiz de Ijuí no último sábado, pelo Campeonato Gaúcho, o grupo do Grêmio se reapresentou na manhã desta terça-feira (22) para uma semana de trabalho intenso. O foco é o Grenal do próximo fim de semana, no estádio Beira-Rio, e que pode carimbar o passaporte do Tricolor para as semifinais do torneio.

Com apenas um dia no comando técnico da equipe, o técnico Roger Machado começou a implementar seus métodos de trabalho. Na movimentação desta manhã, o grupo contou com a participação de vários atletas do time de transição, para fins de observação pela nova comissão técnica.

No início, após o aquecimento e circuitos físicos comandados pelo preparador Reverson Pimentel, os atletas realizaram uma sequência de movimentação, passes e conclusões a gol a curta distância.

Logo depois, Roger dividiu o gramado em três quadrantes, cada qual com quatro quadrados e nos quais havia três times formados por três jogadores. O objetivo foi trabalhar a velocidade de raciocínio com troca rápida de passes na base do três-contra-um em espaço reduzido.

Portões fechados

Essa também foi a última movimentação com a presença da imprensa. Na sequência, os portões do centro de treinamento Luiz Carvalho foram fechados e Roger passou a trabalhar a equipe que deverá ser utilizada no clássico. Como de costume, a escalação só deve ser anunciada momentos antes do duelo.

Campaz e Pedro Lucas treinaram normalmente e devem ficar à disposição para o Grenal. Diego Souza saiu antes do treino e se dirigiu à academia. “Isso já estava na programação de trabalhos do atleta”, informou o site oficial gremio.net. Já Benítez e Ferreira seguem em recuperação. O grupo volta aos treinos às 9h30min desta quarta-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio