Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Em meio ao aumento de casos de coronavírus no mundo, a apresentadora Eliana, 46, afirmou que seus filhos estão em quarentena, em casa, como prevenção, após viagem aos Estados Unidos.

A família esteve em Orlando há cerca de 15 dias e, por isso, Arthur, 8, e Manuela, 2, estão inclusive estudando em casa. Já a apresentadora e o marido, Adriano Ricco, estão saindo apenas quando “realmente necessário”, mas não têm sintomas da doença.

“Temos que fazer o que os profissionais da área de saúde nos indicam. Todos nós, juntos!”, afirmou Eliana em sua conta no Instagram. “Não cumprimentamos as pessoas com contato físico (nada de beijos e abraços). Evitamos colocar a mão no rosto. Estamos nos condicionando e reaprendendo a nos comportar.”

