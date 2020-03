Magazine Filmagens de “Cinderela”, com Camila Cabello, são suspensas por conta do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

As filmagens de “Cinderela” foram suspensas por duas semanas por conta da crise do coronavírus, segundo a Hollywood Reporter nesta segunda-feira (16).

A produção é a estreia de Camila Cabello nos cinemas e começou a ser gravada em fevereiro deste ano. A cantora cubana vai participar da criação da trilha sonora também.

Billy Porter, Idina Menzel, Pierce Brosnan, Minnie Driver, Missy Elliott completam o elenco do filme que tem estreia prevista para fevereiro de 2021.

A ideia do projeto surgiu do ator, comediante e apresentador James Corden, que produz o filme em parceria com Leo Pearlman. A direção é de Kay Cannon (“Não Vai Dar” e “A Escolha Perfeita”).

A história da garota órfã que sofre com a madrasta cruel e suas meias-irmãs já foi vista no cinema algumas vezes. Além da animação lançada pela Disney na década de 50, outros dois filmes em live-action foram bem sucedidos.

As gravações de “Grey’s Anatomy”, “The Flash” e outras séries também foram suspensas por conta do coronavírus.

