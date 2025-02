Cláudio Humberto Elite dos Correios esbanja em diárias internacionais

Por Cláudio Humberto | 7 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A crise financeira dos Correios, que fechou 2024 devendo R$3,2 bilhões e já tem déficit de R$500 milhões em 2025, ante superávit nas gestões Temer e Bolsonaro, não parece preocupar o comando da empresa. Elite instalada dentro da empresa pública, que inclui presidência, diretoria e outros cargos de chefia e analistas, continua esbanjando sem dó. Os gastos com diárias internacionais fecharam 2024 em R$482.362,92; revelam dados da própria estatal. Tudo por nossa conta.

No 0800

Fabiano Silva dos Santos, o presidente, que não é bobo, curtiu destinos como Santiago (Chile), Berna e Genebra (Suíça). Tudo na faixa, claro.

Amigos do rei

O caminhão de dinheiro, beirando os R$500 mil enquanto a empresa até confisca 13º de funcionários, custeou o tour de apenas 29 funcionários.

Emprego dos sonhos

Chefe de departamento, Janete Ribas papou R$46,2 mil por uns dias em Paris para “fiscalizar o contrato” de patrocínio da estatal nas Olimpíadas.

De fazer inveja

Além de Chile, França e Suíça, o roteiro da nata da estatal inclui ainda Alemanha, Portugal, Estados Unidos, China e outros belos destinos.

DF: deputados retomam farra de viagens ao exterior

Mal o ano começou e a Câmara Legislativa do Distrito Federal já retomou a farra de viagens internacionais para seus deputados. E os destinos são sempre aliciantes, conhecidos pela grande afluência de turistas. É o caso da linda e histórica Bolonha, Itália, para onde irá o próprio presidente da Casa, Wellington Luiz (MDB). Acometido de súbito interesse por saúde pública, o policial aposentado Washington Luiz, reeleito no ano passado, irá participar da 2ª Imersão do Sistema de Serviço Social e de Saúde.

Séquito garantido

Como ninguém é de ferro, Wellington viaja com o chefe de gabinete, seu braço direito, que dará o suporte logístico, e uma diretora da Câmara.

Ônus para quem?

A Câmara avisou que o presidente e assessor viajarão “sem ônus”, gerando espanto sobre o comovente interesse do deputado pelo tema.

Investimentos lá

Já a deputada Doutora Jane (MDB) irá por 5 dias à Madeira, por nossa conta. A paradisíaca ilha de Portugal sediará o evento InvestMadeira.

Gastança liberada

Parou no STF o vale-peru de R$10 mil pago pelo TJ-MT a funcionários. O CNJ mandou devolver e a turma recorreu. A propósito, o tribunal enfrenta outra polêmica: fretou jatinho para magistrados irem à Brasília.

Quem liga?

A turma ligada a Rui Costa (Casa Civil) não deu a mínima para o senador Otto Alencar (PSD-BA), que anda falando cobras e lagartos do ministro. Como ambos são baianos, avaliam que é picuinha paroquial.

Batida

Alvo da PF nesta quinta (6), o ex-governador de Goiás e presidente do PSDB Marconi Perillo vê armação do governador Ronaldo Caiado (União-GO) na batida. Chamou a operação de “cortina de fumaça”.

IBGE paralelo

Com a paralisia de Lula, que nada resolve sobre a crise do IBGE, o Senado agiu e quer barrar a criação da Fundação IBGE+, apelidado de IBGE paralelo pelos servidores, e quer explicação de Márcio Pochmann.

Ritmos diferentes

“Prioridade” apontada pelo novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Orçamento só vai começar a andar em 10 março, segundo previsão do próprio relator do projeto, Angelo Coronel (PSD-BA). Depois do Carnaval.

É golpe

Bandidos têm se passado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE) no WhatsApp. A conversa é a de sempre: tentam arrancar uma grana dos desavisados. A parlamentar fez o alerta: é golpe!

Ajuda… aos bilionários

Chefe do Departamento de Eficiência dos EUA, Elon Musk expôs extrato de transferências de US$68 (R$393) milhões da USAID, agência do governo extinta por Donald Trump, para o… Fórum Econômico Mundial.

Tá feia a coisa

A venda de veículos seminovos e usados amargou queda de 16,9% em janeiro em relação a dezembro de 2024, registra a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

Pensando bem…

…infelizmente o cidadão não tem a opção de “não comprar” imposto.

PODER SEM PUDOR

Eles queriam reza

A caminho de Cuba, Jânio Quadros fez uma escala técnica no Ceará e resolveu visitar os desabrigados da enchente provocada pelo rompimento do açude de Orós. Políticos locais se aproveitaram para aparecer ao lado do ilustre visitante, fazendo discursos em que reclamavam recursos. Percebendo a impaciência de Jânio, um repórter provocou: “⁠O que o sr. achou dos políticos?”. Jânio adorou fazer um trocadilho: “⁠Achei-os muito afoitos por verbas. Estavam com cara de “Orós por nós’”.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

