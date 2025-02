Colunistas Ao lado do governador Eduardo Leite, secretário Carlos Gomes saúda entrega de moradias aos atingidos pelas enchentes

Por Flavio Pereira | 7 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes destaca a articulação do governador Eduardo Leite para atender as demandas por moradias. (Foto: divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, deputado federal Carlos Gomes (Republicanos), saudou ontem a nova etapa de entregas de unidades habitacionais para famílias atingidas pelas cheias que assolaram o estado nos últimos anos. O secretário destacou que “a coordenação do governador Eduardo Leite, como um grande maestro, tem permitido uma articulação harmoniosa de diversas áreas, para que se chegue a esses resultados”. Esta semana, Carlos Gomes, ao lado do governador Eduardo Leite, cumpriu roteiro em cinco municípios, e foi representado no sexto pela equipe da pasta, para vistoriar as obras de construção de novas unidades habitacionais. O balanço desta semana significou entregas em Santa Tereza (24 casas), Estrela (108 casas), Encantado (65 casas), Lajeado (65 casas), Muçum (80 casas) e a desapropriação em Cruzeiro do Sul, de um terreno de 16,4 hectares para reassentar a população do Passo de Estrela, maior bairro da cidade e que foi duramente atingido pelas inundações. Carlos Gomes resume a missão que recebeu do governador, afirmando que “nosso compromisso é com os gaúchos e gaúchas que precisam de um lar para a retomada de suas vidas. Vamos em frente!”.

“Se produto está caro, não compra”, o conselho de Lula sobre alta dos alimentos

No momento mais agudo da impopularidade do governo, devido às denúncias de corrupção, e a alta de preços dos alimentos, o presidente Lula sugeriu, em entrevista ontem (6), que os brasileiros parem de comprar produtos caros. Em entrevista na Bahia, Lula também sugeriu que os consumidores brasileiros substituam itens mais caros por produtos similares, com preços mais acessíveis.

Comandante Nádia: “A realidade do Brasil se resolve com gestão econômica séria”

A presidente da Câmara de Porto Alegre, vereadora Comandante Nádia (PL) comentou a propósito, que “Lula sugeriu que, para baixar os preços, basta o consumidor deixar de comprar os produtos que considerar caros. Mas e quando tudo está caro? E quando os preços não param de subir?”.

Segundo a presidente da Câmara de vereadores, “a realidade do Brasil não se resolve com ‘dicas’, mas com gestão econômica séria! Quem mais sofre com a inflação é o povo trabalhador, que precisa escolher entre pagar as contas ou colocar comida na mesa”.

Sugestão do deputado Gustavo Gayer

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) comentou no X que, com base no conselho de Lula, “Pela lógica então… Não abasteça seu carro, não compre os remédios que o mantém vivo, não pague o aluguel da sua casa e vá morar na rua”.

Golpe das quentinhas consome R$ 5,6 milhões do programa fome Zero

Denunciado pelo jornal O Globo, o desvio de recursos do programa Fome Zero, é chocante. No Rio de Janeiro, o programa virou um negócio milionário para ONGs de petistas. De acordo com a reportagem do Globo, o Ministério do Desenvolvimento Social teria despejado R$ 5,6 milhões em um projeto para distribuir marmitas que ninguém. As ONGs envolvidas são comandadas por ex-assessores do PT e teriam que entregar mais de 4 mil refeições por mês. Entretanto, quando a imprensa foi conferir os endereços, encontrou portas fechadas e vizinhos sem saber de nada.

TCU vai apurar desvios de R$ 14 Bi no Previ, fundo de aposentadoria do Banco do Brasil

A volta ao local do crime? O TCU (Tribunal de Contas da União), aprovou em caráter de urgência a abertura de uma auditoria na Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil). A partir de um minucioso relatório, o ministro Walton Alencar Rodrigues apontou que, de janeiro a novembro de 2024, o Plano 1 da Previ “acumulou prejuízo” dede R$ 14 bilhões “em total discrepância com o acumulado de R$ 5,5 bilhões de 2023”. O TCU aprovou a abertura de auditoria especial.

No Senado proposta para instalar CPI dos Correios

O Senador Marcio Bittar (UB) apresentou um requerimento para a criação de uma COI dos Correios. A ideia é investigar a gestão atual e os verdadeiros motivos para a sucessão de resultados negativos. Os Correios já acumulam apenas em janeiro, rombo de R$ 500 milhões. O balanço de 2024 aponta déficit de R$ 2,13 bilhões. Trata-se do terceiro ano seguido em que a empresa relata prejuízos.

Osmar Terra: “Nova lei endurece punições para bullying e cyberbullying”

O deputado federal Osmar Terra (MDB) saudou a sanção da Lei n° 14.811/2024 que endurece as punições para bullying e cyberbullying. Segundo o deputado, “essa legislação endurece as punições para bullying e cyberbullying, garantindo mais segurança para crianças e adolescentes”. Osmar Terra comentou ainda, que “a violência digital e escolar não pode ser normalizada! A Associação Brasileira de Psiquiatria alerta: o bullying é um problema de saúde pública”. O que determina a nova lei:

– Penas de 2 a 4 anos de reclusão para crimes na internet;

– Crimes do ECA agora são hediondos;

– Nova Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso Infantil.

(Instagram: @flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/ao-lado-do-governador-eduardo-leite-secretario-carlos-gomes-sauda-entrega-de-moradias-aos-atingidos-pelas-enchentes/

Ao lado do governador Eduardo Leite, secretário Carlos Gomes saúda entrega de moradias aos atingidos pelas enchentes

2025-02-07