Magazine Elizabeth Hurley revela que ainda é amiga do ex-marido Hugh Grant

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

O ex-casal ficou junto durante 13 anos. (Foto: Getty Images)

Eles eram um dos casais mais famosos dos anos 1990 e ficaram juntos com 13 anos. Elizabeth Hurley revelou à revista americana People que ainda fala com seu ex-namorado, Hugh Grant, ‘bastante’ e até falou com ele na manhã de sua entrevista. A atriz, de 55 anos, revelou que seu ex-parceiro, de 60 anos, ainda é sua ‘pessoa certa’, já que ele é uma fonte confiável quando ela precisa de conselhos de carreira e de vida.

“A última vez que falei com Hugh seria esta manhã. Eu falo muito com ele. Eu estava pedindo a ele um conselho sobre um roteiro que acabei de receber”, disse. Eu ainda vou a ele para obter conselhos sobre roteiros, embora ele seja muito feliz no casamento, com cinco filhos e eu esteja muito feliz com minha própria vida, ainda há certas partes em que nos damos muito bem. ‘Elizabeth acrescentou que ele e sua “pessoa preferida” para pedir conselhos.

Os dois continuam bons amigos mesmo após a separação em 2000. Hugh está casado desde 2018 com a produtora de TV Anna Elisabet Eberstein. Já Elizabeth Hurley está solteira após alguns relacionamentos mais longos. No mês passado, ela declarou seu amor por Hugh, desejando-lhe feliz aniversário e parabenizando-o por fazer 60 anos.

