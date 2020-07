Celebridades Ellen Rocche: “Estou comprometida com minha felicidade”

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Atriz fala sobre férias da TV, a rotina de dona de casa e despista em relação a namoros

Aos 40 anos de idade, Ellen Rocche tem aproveitado o tempo livre para aplicar o Feng Shui – técnica de harmonizar os espaços com objetivo de melhorar a energia vital nos seres e ambiente – pela casa.

“Estou de férias e trabalhando paralelamente como dona de casa, aprendendo a cozinhar, fazendo curso online, meditação, cuidando do meu cachorrinho Chico e fazendo Feng Shui na casa toda”, disse a atriz.

Longe das novelas desde o fim de sua participação em “Éramos Seis”, da TV Globo, ela comentou como está encarando seus dias do novo normal. “Eu fico com as 1001 coisas e tenho descoberto outras tantas. Procuro viver um dia de cada vez, sempre no presente, buscando manter a calma com exercícios e meditação para não ter ansiedade. Vivemos um misto de sensações e emoções nesse momento tão incerto, tão difícil, né? Mas eu desenvolvi um outro olhar dentro de mim, da minha casa…Aprendi a fazer várias receitas na cozinha. Sou muito família. Aprendi a plantar, fiz meu canteirinho, minha hortinha. Tenho procurado ler textos, estudar projetos, além de estar rezando e mentalizando para que passe logo toda essa situação”, diz ela.

Dona de uma carreira sólida e bem-sucedida, ela se emociona quando o assunto é sua trajetória profissional. “Fico muito feliz [em falar sobre isso]. Minha carreira foi construída com muito estudo, com trabalho, determinação, subindo degrau por degrau, abraçando todas as oportunidades. Graças a Deus, eu cheguei onde cheguei”.

Já na vida pessoal, a atriz opta por manter a discrição. A atriz está solteira desde o fim do noivado com o nutricionista Rogério Oliveira. “Sou canceriana. Sou muito amorosa, muito apaixonada, muito família”, define-se. “Estou solteira. No momento estou comprometida com minha felicidade”, diz ela, que faz aniversario dia 19 de julho.

Ellen também falou sobre o relacionamento que tem com a irmã, a modelo Iza Rocche. “Minha irmã é linda, maravilhosa, sou a maior fã dela. Nosso relacionamento é ótimo, embora ela tenha passado muito tempo longe, mas estamos sempre perto nos falando muito. Ela mora fora desde 2002. Já morou na Itália, na Alemanha, em Nova York, África do Sul e agora ela está em São Paulo. Ela é um presente na minha vida”, comemorou.

