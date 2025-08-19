Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Elogios a Trump, tom amistoso e garantias à Ucrânia: como foi o encontro entre Trump e os europeus

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Antes da reunião com os europeus, Trump conversou apenas com Zelenski no Salão Oval. (Foto: Reprodução)

– O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e líderes europeus em Washington na segunda-feira, 18, foi marcado por um tom amistoso, bajulações ao republicano e discussões sobre possíveis garantias de segurança à Ucrânia em um eventual acordo para o fim da guerra com a Rússia.

Participaram da reunião o ucraniano Volodmir Zelenski; o francês Emmanuel Macron; o chanceler alemão, Friedrich Merz; o primeiro-ministro britânico Keir Starmer; Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana; o presidente finlandês Alexander Stubb; o secretário-geral da Otan, Mark Rutte; e Ursula von der Leyen, presidente do braço executivo da União Europeia.

Os líderes europeus se deslocaram conjuntamente a Washington para apoiar Zelenski e evitar que o novo encontro entre Trump e Zelenski não se transformasse em fiasco, como na reunião de fevereiro, onde os dois bateram boca e o presidente ucraniano foi expulso da Casa Branca.

Saiba mais sobre o que aconteceu na reunião entre Trump e os líderes europeus:

Garantias de segurança

Durante a reunião, Trump se mostrou aberto a apoiar garantias de segurança para Kiev, sem permitir a entrada da Ucrânia na Otan. Apesar disso, o republicano não forneceu detalhes de quais seriam essas garantias.

“Países europeus querem oferecer proteção e nós vamos ajudá-los com isso,” disse Trump.

O republicano também sinalizou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria aberto a aceitar que os europeus deem garantias de segurança à Ucrânia.

Os líderes do Velho Continente avaliaram a posição de Putin como um bom sinal, mas pediram mais detalhes sobre o que isso significaria para Kiev e a Europa.

“Quando falamos sobre garantias de segurança, falamos sobre a segurança de todo o continente europeu,” disse o presidente da França, Emmanuel Macron.

O francês apontou que conversas para determinar o que Washington pode fornecer à Ucrânia devem começar nesta terça-feira, 19.

O jornal americano Financial Times noticiou que a Ucrânia prometeu comprar US$ 100 bilhões em armas americanas financiadas pela Europa, em uma tentativa de obter garantias para sua segurança após um acordo de paz com a Rússia.

Segundo documentos vistos pelo jornal, Kiev e Washington também fechariam um acordo de US$ 50 bilhões para produzir drones com empresas ucranianas.

Líderes europeus bajulam Trump, mas pedem mais detalhes

Os europeus desembarcaram em Washington em um gesto de demonstração de apoio a Zelenski. Durante a reunião com Trump, eles aproveitaram a oportunidade para elogiar o republicano.

Antes da reunião, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, chamou Trump de “querido Donald” e disse que era possível acabar com a guerra na Ucrânia.

Em uma entrevista posterior à emissora conservadora americana Fox News, Rutte chamou Trump de “incrível” e disse que possíveis trocas de territórios ucranianos não foram discutidas.

“Primeiro, precisamos de total clareza sobre as diretrizes de segurança,” disse Rutte. Embora a Ucrânia talvez não entre na Otan, ele notou, era necessário que os líderes europeus discutissem com Washington sobre quais garantias poderiam oferecer a Kiev.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou após a reunião que houve “real progresso” no encontro e um “verdadeiro sentido de unidade”. Já o chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que “o caminho está aberto” para interromper os combates, mas os próximos passos são “mais complicados.”

“Vamos tentar pressionar a Rússia,” disse Merz, acrescentando que gostaria de ver um cessar-fogo ser estabelecido.

O presidente americano parecia indeciso sobre o cessar-fogo. “Se pudermos fazer uma trégua, ótimo”, disse Trump. Apesar disso, o republicano sinalizou que o cessar-fogo não era o ponto crucial do conflito.

Ele abandonou sua pressão por um cessar-fogo após a cúpula de sexta-feira com Putin no Alasca e adotou uma posição mais próxima a de Moscou.

Zelenski usa roupas formais e tem recepção amistosa

Antes da reunião com os europeus, Trump conversou apenas com Zelenski no Salão Oval. O encontro foi bem diferente da última vez que os dois líderes haviam conversado na Casa Branca, quando Zelenski bateu boca com Trump e o vice-presidente americano JD Vance.

O líder ucraniano usou roupas mais formais e teve suas vestimentas elogiadas por Trump após um repórter trumpista perguntar sobre seus trajes.

O presidente da Ucrânia geralmente aparece em um moletom ou com uma camisa do Exército da Ucrânia — um gesto de solidariedade com as forças ucranianas na linha de frente.

Ele expressou gratidão aos EUA e aliados europeus por apoiarem seu país e agradeceu repetidamente à primeira-dama Melania Trump por enviar uma carta a Putin sobre parar de matar crianças durante a guerra. Com informações do portal Estadão.

