Tecnologia Elon Musk anuncia a xAI, sua nova empresa dedicada à inteligência artificial

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

O bilionário explicou no Twitter que a ambição da xAI era “entender a realidade”. (Foto: Reprodução)

Elon Musk anunciou nessa quarta-feira (12) o lançamento da xAI, uma nova empresa focada em inteligência artificial (IA). Os detalhes devem ser revelados nesta sexta-feira, no Twitter, que também pertence a Musk.

O bilionário já é dono da Neuralink, que desenvolve implantes cerebrais, além da SpaceX (de voos espaciais) e da Tesla (montadora de carros elétricos). Ele também fundou a OpenAI, organização de pesquisa em inteligência artificial que criou o ChatGPT, o famoso “robô conversador” que escreve textos, faz contas, etc.

“O objetivo da xAI é compreender a verdadeira natureza do universo”, afirma a startup em seu site, sem dar mais detalhes.

A equipe, “liderada por Elon Musk”, de acordo com a página, é composta por renomados especialistas em inteligência artificial, incluindo alguns da OpenAI, assim como do Google e da Microsoft.

O bilionário explicou no Twitter que a ambição da xAI era “entender a realidade”. A letra “X” já foi usada por Musk para batizar um carro da Tesla, o Model X, e até um de seus filhos, X Æ A-12.

Há vários meses, Musk admitiu ter comprado uma grande quantidade de unidades de processamento gráfico (GPU), essenciais para o desenvolvimento de programas de inteligência artificial, sem revelar o que planejava fazer com elas.

A empresa foi formalmente estabelecida em março, em Nevada (nos Estados Unidos), de acordo com o registro corporativo do estado, mas afirma que sua equipe técnica está sediada na área de São Francisco, na Califórnia (também nos EUA).

No momento de seu registro, Musk era listado como diretor da xAI. No final daquele mês, ele chegou a assinar uma carta, junto com mais de mil executivos e especialistas em tecnologia, pedindo uma pausa de seis meses no treinamento de sistemas de inteligência artificial.

Em uma entrevista em abril ao jornalista Tucker Carlson, na época apresentador da Fox News, Musk disse que planejava “criar uma terceira opção” entre os pesos pesados da IA, além da Microsoft/OpenAI e do Google.

Os dois gigantes tecnológicos desenvolveram as interfaces mais avançadas para a chamada IA generativa (que consegue aprender a padrões de comportamento a partir de uma base de dados).

Segundo o magnata, um modelo de inteligência artificial “que se interessasse pelo universo provavelmente não destruiria a espécie humana, porque somos uma parte interessante do universo. Esperamos que ele pense assim”. As informações são do portal de notícias G1.

