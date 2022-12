Mundo Elon Musk diz que Twitter Spaces voltou ao ar, mas mantém suspensão a grupo de jornalistas

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Decisão de Musk gerou indignação e advertências da União Europeia e da ONU. (Foto: Divulgação)

O dono do Twitter, Elon Musk, informou que o Spaces, ferramenta de bate-papo por áudio, voltou ao ar. Ela havia sido derrubada na noite de quinta-feira (15) depois que o bilionário foi questionado sobre a suspensão de perfis na rede social de jornalistas que escrevem sobre ele.

“O Spaces está de volta”, publicou Musk, sem dar detalhes sobre o que permitiu disponibilizar o recurso novamente.

Pouco antes de publicar o tuíte, ele publicou outra mensagem: “Tão inspirador ver o recém-descoberto amor da imprensa pela liberdade de expressão”. Os jornalistas penalizados pela plataforma seguem com as contas suspensas.

Musk disse que vai restabelecer as contas no Twitter de vários jornalistas que a rede social havia suspendido por, alegadamente, colocarem a família do empresário em risco.

O bilionário organizou uma enquete na rede social perguntando aos usuários se ele deveria restabelecer as contas agora ou em uma semana. Quase 59% dos 3,69 milhões de participantes votaram para fazê-lo imediatamente.

Na quinta, Musk entrou em uma sessão do Twitter Spaces sobre a suspensão de jornalistas da rede social. Segundo o bilionário, eles estavam compartilhando dados de localização de Musk em tempo real, o que foi negado pelos repórteres.

Na sala de bate-papo, Musk disse que o Twitter suspenderia qualquer um que divulgasse dados sobre a localização em tempo real de um usuário.

Drew Harwell, do Washington Post, e Matt Binder, do Mashable, dois jornalistas suspensos, estavam na conversa e disseram não ter postado a localização de Musk em tempo real. Mas, a essa altura, o empresário já havia deixado a conversa, que teve 40 mil ouvintes simultâneos em seu pico.

Musk gerou indignação e advertências da União Europeia (UE) e das Nações Unidas (ONU) depois de suspender as contas de mais de meia dúzia de jornalistas, alguns de veículos como CNN, The New York Times e The Washington Post.

A conta de alguns dos jornalistas suspensos voltaram a ser reativadas. Algumas delas, como a do ex-repórter da Vox Aaron Rupar, voltaram a publicar conteúdo.

“Fiquei muito arrasado por ser suspenso, mas rapidamente percebi que tudo ficaria bem, porque tenho sorte de ter uma comunidade online incrível”, tuitou o repórter.

Esta última de uma série de controvérsias começou quando Musk suspendeu a conta @elonjet, que relatava automaticamente as viagens de jato particular do empresário, que também é dono da SpaceX e da Tesla.

Críticas

A decisão de Musk de suspender as contas dos jornalistas gerou fortes críticas da UE.

“As notícias sobre a suspensão de jornalistas do Twitter é preocupante (…). Elon Musk deve saber disso. Existem linhas vermelhas. E, em breve, haverá sanções”, disse a comissária europeia para Transparência, Vera Jourova, em um tuíte.

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos disse neste sábado que a decisão de Musk de restaurar as contas de vários jornalistas é bem-vinda, mas alertou que “sérias preocupações” permanecem.

“É uma boa notícia que os jornalistas estejam sendo reintegrados no Twitter, mas permanecem sérias preocupações”, afirmou Volker Turk na plataforma, cobrando o proprietário do Twitter a “se comprometer a tomar decisões com base em políticas acessíveis de forma pública e que respeitem os direitos, incluindo a liberdade de expressão”.

Em uma série de tuítes na noite de sexta-feira, o Twitter disse ter identificado várias políticas em que a suspensão permanente era uma ação “desproporcional” por quebrar regras.

A empresa disse que as contas restabelecidas ainda precisam cumprir suas regras. “A suspensão permanente continua sendo uma ação de execução para violações graves”, afirmou. O Twitter afirma que começou a restaurar contas que foram suspensas por quebrar as regras da plataforma e a empresa planeja restabelecer mais perfis nos próximos 30 dias.

