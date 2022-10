Mundo Elon Musk fornecerá satélites à Flórida em ajuda após furacão Ian

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Empresa de internet via satélite do bilionário sul-africano deve enviar 120 unidades para o Estado. (Foto: Reprodução)

A Starlink, empresa de internet via satélite do bilionário sul-africano Elon Musk, ajudará áreas do sudoeste da Flórida ainda sem conectividade após o furacão Ian. A informação foi dada pelo governador do estado, Ron DeSantis.

Segundo ele, a Starlink está posicionando satélites para fornecer uma melhor cobertura no sudoeste da Flórida e outras áreas afetadas. “Esperamos que 120 grandes unidades Starlink adicionais sejam implantadas no sudoeste da Flórida”, disse DeSantis.

Agora rebaixado à categoria de ciclone pós-tropical, o Ian já provocou a morte de pelo menos 42 pessoas na Flórida, nos Estados Unidos. Na sexta-feira (30), o fenômeno atingiu o estado da Carolina do Sul.

As autoridades da Flórida mobilizaram mais de 42 mil eletricistas, 7 mil homens da Guarda Nacional e 179 aeronaves, além de carros anfíbios.

O inicialmente chamado furacão Ian deixou um rastro de destruição por onde passou na Flórida. Na área costeira, casas foram levadas para o mar.

Em todo o estado, prédios foram destruídos e as águas das enchentes derrubaram casas e empresas e deixaram pessoas ilhadas, mesmo no interior. Inundações recordes foram registradas no centro e no norte da Flórida. Mais de 1 milhão de residências ficaram sem energia elétrica.

