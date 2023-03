Tecnologia Elon Musk pede desculpas após debochar de funcionário com deficiência demitido do Twitter

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Musk questionou o papel do funcionário na empresa e minimizou a sua distrofia muscular. (Foto: Divulgação)

O bilionário Elon Musk foi a público pedir desculpas por debochar de Halli Thorleifsson, demitido do Twitter nesta semana após pedir satisfações na rede social. Além disso, o novo dono do Twitter convidou o designer para retomar o trabalho à empresa.

“Eu gostaria de pedir desculpas a Halli por não compreender a sua situação. Foi baseado em coisas que não são verdade ou, em alguns casos, eram verdade, mas não eram relevantes”, tuitou Musk na quarta-feira (8). “Ele está considerando continuar no Twitter.”

O comentário vem após uma discussão no Twitter, onde Musk questionou o papel de Thorleifsson na empresa e minimizou a distrofia muscular do funcionário.

“A realidade é que esse cara (que é rico de forma independente) não trabalhou de verdade, alegou como desculpa que tinha uma deficiência que o impedia de digitar, mas estava simultaneamente tuitando furiosamente. Não posso dizer que tenho muito respeito por isso”, escreveu Musk no dia 7.

Na ocasião, Thorleifsson havia entrado em contato com Musk para entender se ainda era funcionário do Twitter – já que o acesso ao computador havia sido cortado há dias, sem resposta do departamento de Recursos Humanos, que posteriormente confirmou a dispensa.

O funcionário trabalhava remotamente da Islândia, onde nasceu, tem 45 anos e tem distrofia muscular – motivo que o levou a vender sua empresa de design criativo, Ueno, ao Twitter, em 2021.

Outras demissões

Desde que adquiriu o Twitter, em outubro passado, Musk vem reduzindo a força de trabalho da rede social.

Mais de 3,7 mil funcionários foram demitidos da empresa, entre a diretora de gestão de produtos, Esther Crawford que viralizou em novembro do ano passado depois de publicar uma foto em que aparecia dormindo no chão do escritório do Twitter.

Crawford era um dos executivos responsáveis pelo Twitter Blue, o serviço de assinatura do site. Nos dias após a aquisição do Twitter por Musk no ano passado, ela tuítou que os funcionários às vezes precisam dormir onde trabalham (Sleep Where You Work) para cumprir os prazos, ocasião em que postou a icônica foto.

Crawford fundou um aplicativo de compartilhamento de tela e bate-papo por vídeo chamado Squad e recentemente supervisionou o esforço do Twitter para cobrar dos usuários por selos de verificação.

Depois da demissão, Esther Crawford defendeu sua escolha de embarcar com tudo na nova cultura da empresa. “A pior conclusão que você poderia ter ao me ver ir ‘all-in’ no Twitter 2.0 é que meu otimismo ou trabalho duro foi um erro”, comentou Crawford em um tweet no último dia 27.

“Aqueles que zombam e zombam estão necessariamente à margem e não na arena. Estou profundamente orgulhosa da equipe por construir em meio a tanto barulho e caos”, completou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do portal de notícias G1.

