Elon Musk reage a xingamento de Janja dizendo que "eles vão perder a próxima eleição"

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Primeira-dama afirma não ter medo do bilionário, que terá cargo no governo de Donald Trump. (Foto: Reprodução)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse nesse sábado (16), durante palestra do Cria G20, não ter medo de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e o xingou usando a expressão em inglês “fuck you”. Ao comentar uma postagem na plataforma, o empresário respondeu: “eles vão perder a próxima eleição”. O vídeo com o trecho viralizou nas redes sociais.

Janja estava discursando no evento quando foi atrapalhada por uma buzina de navio e disse: “Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you Elon Musk.” Ela vira para o influenciador Felipe Neto e diz: “Você falou fuck you, eu também posso.” E ele responde: “Pode, deve”. Janja discursava sobre a regulação das plataformas digitais, dizendo que a medida não deve ser apenas local, mas em todo mundo.

Um trecho do vídeo da primeira-dama xingando o bilionário foi compartilhado na rede social pelo deputado Nikolas Ferreira (PL). Elon Musk, pouco depois, repostou a publicação do parlamentar em seu próprio perfil com um emoji.

No post, Nikolas escreveu: “Janja da Silva, esposa de Lula, apenas disse ‘vai se f…, @elonmusk’ durante o painel Social do G20. Esta é a esquerda ‘tolerante’.”

Repercussão

Outros bolsonaristas, como os deputados Carla Zambelli (PL-SP) e Carlos Jordy (PL-RJ), também se manifestaram nas redes sociais. “Esse é o nível da primeira-dama do Brasil”, escreveu Jordy. Zambelli, por sua vez, chamou Janja de “irresponsável”. “Lula já quer confusão com @realdonaldtrump? Quem vai pagar é o Brasil! Casal de irresponsáveis!”, disse a parlamentar, ao mencionar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que indicou Musk para um cargo no novo governo.

Ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fabio Wajngarten foi outro que se manifestou. “Se o Brasil sofrer sanções por parte dos EUA por conta dessa fala irresponsável e absolutamente gratuita o que vai acontecer? Tá xingando um Ministro de Estado Americano. E a tal promoção do discurso de ódio? O @ItamaratyGovBr já se manifestou?”, disse, em referência ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Embate

O último embate entre Elon Musk e o Brasil aconteceu em agosto, quando por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o funcionamento da rede social X foi suspenso. A decisão foi tomada depois que a plataforma descumprir uma determinação anterior, que solicitava a indicação de um representante legal da plataforma no país.

Nos EUA, Trump anunciou que o bilionário vai trabalhar em um novo Departamento de Eficiência Governamental, com o objetivo de “desmantelar a burocracia governamental”, impulsionar “uma reforma estrutural em larga escala” e cortar gastos. Musk liderará este departamento com o empresário da tecnologia e ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy. Ainda não está claro como será este órgão e nem sua duração.

