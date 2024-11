Mundo Victoria Kjaer: conheça a dinamarquesa que venceu o Miss Universo 2024

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Victoria diz ser uma empreendedora e defensora da causa animal. Foto: Reprodução/YouTube

Victoria Kjaer Theilvig venceu o Miss Universo 2024 na madrugada deste domingo (17), em cerimônia realizada no México. Em seu perfil no Instagram, ela se define como “militante da proteção animal, empreendedora e ex-dançarina profissional”.

Em vídeo divulgado pela organização do Miss Universo, a ganhadora conta ter 20 anos de idade e um diploma num curso de negócios e marketing. Ela relata fazer trabalhos voluntários em uma associação esportiva e em um abrigo de animais em sua cidade na Dinamarca, além de ser uma militante pela causa da saúde mental.

“A mensagem que eu quero espalhar é a de que sempre há um novo dia amanhã. Você sempre pode tentar fazer algo positivo no dia seguinte. Se você não tivesse passado por tudo que já passou, não estaria aqui hoje, com a força que tem”, aconselha aos espectadores.

Em outra entrevista recente, Victoria Kjaer falou a respeito de seu interesse pela causa animal para ser “uma voz da mudança por aqueles que não podem falar por si mesmos”.

“Eu pessoalmente vivo essa missão através do comprometimento da minha família com o resgate de coelhos. Eles servem como uma lembrança constante da alegria e do amor que vêm quando se dá uma segunda chance a um animal que a mereça”, conta a Miss Dinamarca de 2024.

Em seu Instagram, Victoria Kjaer tinha cerca de 78 mil seguidores na hora do anúncio de que era a vencedora do Miss Universo 2024. Menos de uma hora depois, o número já havia mais que dobrado, com 171 mil fãs. Seu perfil é o @victoriaakjaer.

