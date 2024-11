Esporte Santos é campeão da Série B após empate do Novorizontino e trata título como “renascimento”

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Com o acesso assegurado desde a rodada passada, time alvinegro completa missão na segunda divisão. Foto: Raul Baretta/Santos FC Com o acesso assegurado desde a rodada passada, time alvinegro completa missão na segunda divisão. (Foto: Raul Baretta/Santos FC ) Foto: Raul Baretta/Santos FC

O Santos confirmou, no sábado (16), o título da Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo sem entrar em campo. A conquista foi confirmada após o empate por 1 a 1 entre Novorizontino e Paysandu, em jogo da penúltima rodada. Com o acesso garantido desde o início da semana passada, o time da Vila Belmiro não pode ser mais alcançado por nenhum adversário, já que tem 68 pontos na liderança contra 64 de Mirassol e o time de Novo Horizonte, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Logo depois do fim da partida do Novorizontino, o Santos publicou em suas redes sociais um vídeo em que o tom não foi de celebração. Narrado por Edi Rock, rapper do grupo Racionais MC’s e torcedor icônico do clube, o manifesto relembra o rebaixamento no ano passado, fala sobre as dificuldades enfrentadas pelo time e trata o momento do acesso e do título como “renascimento”.

“O título de hoje ainda não cicatriza as marcas que aquele 6 de dezembro deixou. A nossa missão é muito maior, ela está apenas no começo, a gente sabe disso. Mas o título de hoje é um respiro de felicidade para quem injustamente sofreu tanto nos últimos anos. A emoção necessária para dar prosseguimento ao nosso mais importante renascimento, renascimento da história mais sagrada do futebol. Nada irá mudar. O Santos não é uma fênix, a fênix que é o Santos”, diz o texto.

Desde que o acesso foi garantido, na segunda-feira, com triunfo por 2 a 0 sobre o Coritiba, o torcedor santista vem alimentando grandes sonhos para o retorno à Série A. Muito disso tem a ver com o que tem sido dito pelo próprio presidente do clube, Marcelo Teixeira. De acordo com o mandatário, o clube traçou um plano para tentar trazer Neymar de volta.

Outro ponto importante a ser definido no futuro santista é quem será o treinador para a próxima temporada. Muito criticado ao longo da temporada, Fábio Carille pode ser substituído. O contrato do técnico era válido até dezembro de 2024, mas foi renovado automaticamente até o fim de 2025, conforme determinado por cláusula em caso da conquista do acesso à elite.

