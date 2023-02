Economia Elon Musk supera os 200 bilhões de dólares e fica mais próximo de voltar a ser a pessoa mais rica do mundo

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

O valor representa ganhos de US$ 56,2 bilhões desde o começo de 2023. (Foto: Reprodução)

Elon Musk voltou ao grupo super seleto dos bilionários com duas centenas de bilhões de dólares. Um clube do qual participam atualmente apenas ele e Bernard Arnault, dono do conglomerado de luxo LVMH responsável por marcas como Dior, Tiffany & Co. e Louis Vuitton.

De acordo com o índice em tempo real da Forbes, o bilionário detinha nesta quinta-feira (16) um patrimônio estimado em 203,2 bilhões de dólares. O valor representa ganhos de US$ 56,2 bilhões desde o começo de 2023.

Uma alta expressiva, especialmente para quem viu a fortuna despencar em perda de valor ao longo de 2022 para US$ 147 bilhões, após um pico em novembro de 2021 de US$ 340 bilhões.

O declínio o fez perder o posto de homem mais rico do mundo e se tornar a primeira pessoa do mundo a perder mais de US$ 200 bilhões.

A origem principal da queda está relacionada à Tesla, montadora que gera a maior parte da sua fortuna. As ações da empresa despencaram 65% no ano passado, impactadas pelo cenário macroeconômico e restrições sanitárias na China.

E, claro, por polêmicas envolvendo a venda de ações da fabricante de veículos elétricos para que Musk pudesse quitar a aquisição do Twitter. Com a movimentação do bilionário, os investidores temeram que a fabricante ficasse de lado com a chegada na nova companhia ao portfolio.

O crescimento da fortuna aproxima Musk de retomar o posto de homem mais rico do mundo, hoje ocupado pelo francês Arnault.

Segundo os números em tempo real da Forbes, o dono do conglomerado de luxo LVMH tem o patrimônio estimado em 216,6 bilhões de dólares, uma diferença de mais de 10 bilhões sobre o americano.

Em outro tradicional índice, o da Bloomberg, atualizado diariamente, a relação entre os dois é de apenas US$ 1 bilhão – Arnault com US$ 192 bilhões e Musk com US$ 191 bilhões.

A divergência entre os rankings é explicada em razão da forma de avaliação de cada uma. Entre as diferentes análises, podem, por exemplo, aplicar descontos nas estimativas de valor de empresas de capital fechado ou não contabilizar as ações de determinado bilionário que não tenham sido certificadas no balanço das empresas.

A mudança de ano parece ter reoxigenado o negócio da Tesla. Os papéis da montadora abriram o ano com valor de US$ 108,10 e estão sendo negociadas a US$ 215,27 na tarde desta quinta-feira, valorização de 99%.

A evolução do valor das ações acompanha algumas medidas tomadas pelo executivo. Logo nos primeiros dias, veio a notícia de que a montadora ganharia um número dois no comando, o chinês Tom Zhu, responsável por comandar a operação no país asiático, um dos principais mercados para a Tesla tanto em vendas quanto em produção de veículos.

A Tesla também informou um recorde de vendas, tendo entregue mais de 1,31 milhão de veículos elétricos em 2022.

O número, apesar de abaixo das expectativas, serviu para mostrar que iniciativas adotadas nos últimos meses de 2022 de reduzir os preços de alguns modelos de automóveis na China, o segundo maior mercado da fabricante, surtiram efeito e aceleraram a demanda.

Em meados de janeiro, a Tesla ampliou a iniciativa para os mercados americanos e europeus.

Além disso, as falas otimistas de Musk na apresentação de resultados da companhia, em 26 de janeiro, deram novo ânimo aos investidores.

“Até agora, em janeiro, vimos os pedidos mais fortes do que nunca em nossa história. Atualmente, estamos vendo pedidos de quase o dobro da taxa de produção”, disse.

O bilionário ainda projetou que a montadora tem capacidade de produzir 2 milhões de veículos em 2023, a depender da cadeia de fornecimento.

Apesar do ritmo de crescimento acelerado, o mercado ainda vê fôlego para avançar. O Barclays, por exemplo, fez recomendação de compra e estimou o preço-alvo em US$ 275, potencial de valorização na casa dos 28%. As informações são da revista Exame.

