Rio Grande do Sul Em 12 anos, Operação Balada Segura realiza mais de 15 mil blitze no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 5 de fevereiro de 2023

Blitze comemorativas ao aniversário da Balada Segura foram realizadas no Litoral Norte gaúcho na sexta e no sábado Foto: Ascom/DetranRS

A Operação Balada Segura completou 12 anos no Rio Grande do Sul. Desde a primeira edição, ocorrida em 4 de fevereiro de 2011 no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, até o início deste mês, foram realizadas mais de 15 mil blitze em todo o Estado, com cerca de 932 mil condutores abordados e 880 mil testes de bafômetro aplicados.

Durante as ações, ocorreram quase 20 mil autuações por alcoolemia (teste positivo) e mais de 52 mil por recusa ao etilômetro. O total de infrações dos artigos 165 (dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência) e 165-A (recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa) do Código de Trânsito Brasileiro representam menos de 8% do total de condutores abordados.

Atualmente, a Balada Segunda é realizada em 38 municípios conveniados, além de cidades do litoral durante a temporada de verão. A operação é coordenada pelo DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) em parceria com Polícia Civil, Brigada Militar e prefeituras.

Para marcar o aniversário da Balada Segura, foram realizadas blitzes no Litoral Norte na sexta (03) e no sábado. Os motoristas que zeraram o teste do etilômetro receberam bolinhos comemorativos.

Desde o início da Operação RS Verão Total, em 16 de dezembro, até 2 de fevereiro – últimos dados divulgados pelo governo do Estado –, foram realizadas 37 blitze nas praias gaúchas, com 4,52 mil abordagens e 547 autuações por alcoolemia ou por recusa ao teste do bafômetro, o que representa 12% dos condutores.

