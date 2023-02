Rio Grande do Sul Governo gaúcho abre licitação para a compra de 150 motocicletas destinadas a órgãos de segurança

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

O pregão eletrônico é uma demanda da Brigada Militar. (Foto: BM/Divulgação)

O governo do Rio Grande do Sul abrirá uma licitação para a aquisição de 150 motocicletas destinadas a órgãos da segurança pública do Estado. O pregão eletrônico, que é uma demanda da Brigada Militar, está agendado para sexta-feira (10), às 9h30min.

Outra licitação prevista é para fornecimento de lanches a doadores de sangue do Hemocentro do Estado, agendada para as 9h30min desta segunda-feira (06). A empresa contratada deverá fornecer sanduíches tradicionais e vegetarianos. O órgão requisitante é a Secretaria da Saúde.

Na quarta-feira (08), está agendado um pregão eletrônico para a contratação de serviços de cadastramento de animais domésticos. O objetivo é cadastrar cães e gatos, com tutores, errantes, asselvajados e comunitários, na área do Parque Estadual de Itapeva e entorno, a fim de subsidiar as ações voltadas à redução e mitigação dos impactos à fauna silvestre. A demanda é da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura.

O calendário de licitações ainda inclui, entre outros certames, pregão para serviços de transporte, requisitado pela Secretaria da Fazenda, com agendamento para sexta-feira. Serão até 15 passageiros por viagem — servidores da pasta e do Batalhão Fazendário — no percurso de Vacaria até o Posto Fiscal de Passo do Socorro.

“No total, a previsão é de 47 licitações na semana de 6 a 10 de fevereiro, com o objetivo de atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Sistema de Compras Eletrônicas”, informou o governo.

