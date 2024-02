Geral Em 2023, 59% das vítimas de tentativas de fraude no comércio eletrônico foram mulheres

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

A população com 60 anos ou mais permaneceu um alvo prioritário para fraudadores, representando 15% das ocorrências no ano. (Foto: Reprodução)

Em 2023, 59% das vítimas de tentativas de fraude no comércio eletrônico foram mulheres. É o que concluiu o relatório do Mapa da Identidade e da Fraude, produzido pela CAF, empresa de identidade digital. O resultado reverteu a tendência geral em outros setores, onde os homens são apontados como principais alvos de golpes de identidade.

De acordo com o relatório, de 60% a 40% dos homens foram alvos de golpes no setor financeiro, e de 71% a 29% no segmento de serviços de mobilidade (apps de delivery e transporte urbano), em 2023. No total, os homens representaram 60% das tentativas de fraude, o percentual foi 5% menor do que o registrado em 2022.

O levantamento revelou que a população com 60 anos ou mais permaneceu um alvo prioritário para fraudadores, representando 15% das ocorrências no ano. No entanto, houve variações por segmento: no comércio eletrônico, a faixa de 24 a 29 anos liderou em volume de fraudes (20%), enquanto na mobilidade, as ocorrências foram equitativamente distribuídas entre 25 e 44 anos (15%).

Natureza biométrica

O levantamento indicou que 74% das transações passíveis de fraude foram de natureza biométrica, e 26% relacionadas à falsificação ou à alteração de documentos de identidade.

No total, 1,47% das transações feitas em 2023 foram identificadas como tentativas de fraude. O valor foi menor do que o registrado em 2022, quando a taxa anual foi de 1,76%.

A taxa de fraudes mensal variou ao longo do ano, mas a maioria dos meses se manteve próxima à média anual de 1,47% das transações, com destaque para os meses de fevereiro (2,07%), março (1,82%) e dezembro (1,72%).

Terça-feira

Analisando os dias de semana, as fraudes concentraram-se nos dias úteis, com picos na terça (1,52%) e na quarta-feira (1,51%).

O segmento de serviços financeiros teve a maior taxa de suspeita de fraude digital em 2023, com 1,51%, com fevereiro (2,20%), março (1,88%) e dezembro (1,82%) sendo os meses com notáveis elevação nas taxas de fraudes. Em relação ao dia da semana, o maior volume de tentativas de golpe aconteceu às terças-feiras, com um pico que chegou a 1,56%.

Já o segmento de mobilidade sofreu um aumento de 1,02%, em 2022, para 1,28%, em 2023. Os meses de maior incidência foram outubro (1,99%), janeiro (1,53%) e setembro (1,46%), enquanto as fraudes foram mais frequentes nos dias úteis, com destaque para a terça-feira (1,42%).

No horário comercial, ocorreram mais transações fraudulentas, enquanto as taxas foram mais elevadas na madrugada, atingindo 4,69% às 4h.

Região Sudeste

No comércio eletrônico, a taxa de fraudes diminuíram de 0,76% para 0,69%, de 2022 para 2023. As fraudes se concentraram nos primeiros e últimos meses do ano, atingindo pico de 1,09% em outubro. O horário comercial e início da noite tiveram o maior volume de fraudes, enquanto as taxas mais elevadas proporcionalmente ocorreram entre 3h e 5h, indicando maior probabilidade de fraude neste intervalo.

Em função da concentração populacional, a Região Sudeste registrou os maiores índices de fraudes. São Paulo liderou com 27% das suspeitas no período, seguido pelo Rio de Janeiro, com 13%. Minas Gerais e Pará (este na região Norte) ocuparam a terceira e quarta posição, com 9% e 7%, respectivamente. As informações são do jornal Extra.

