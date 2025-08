Rio Grande do Sul Em 24 horas, o Rio Grande do Sul registra quase 300 mil raios

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Maior concentração do fenomeno ocorreu em municípios do Centro para o Oeste do mapa gaúcho. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entre o meio-dia de sábado (2) e igual horário nesse domingo, o Rio Grande do Sul registrou quase 300 mil raios, em decorrência de fortes áreas de instabilidade formadas por nuvens bastante carregadas. Um levantamento realizado pela empresa MetSul Meteorologia a partir de dados de satélite aponta que a maior incidência das decargas elétricas acompanhou o avanço de uma frente fria na virade de um dia para o outro.

A maior concentração do fenomeno ocorreu em municípios do Centro para o Oeste do mapa gaúcho. No topo da lista está São Borja (Fronteira-Oeste), com 14.555 ocorrências. Em seguida aparecem São Francisco de Assis (10.075), Alegrete (9.543), Santiago (9.162) e Itaqui (8.489).

Ainda de acordo com o site metsul.com, a tendência é de que nesta segunda-feira (4), com previsão de maior instabilidade e chuvas do Centro para o Norte do Estado, as condições continuarão favoráveis a descargas. O cenário predominante deve ser a Metade Norte.

Confira o ranking

– São Borja: 14.555 raios.

– São Francisco de Assis: 10.075 raios.

– Alegrete: 9.543 raios.

– Santiago: 9.162 raios.

– Itaqui: 8.489 raios.

– São Gabriel: 8.181.

– Maçambará: 7.332.

– Rosário do Sul: 6.444.

– Cacequi: 6.439.

– Lagoa dos Patos: 5.666.

– Cachoeira do Sul: 5.661.

– Tupanciretã: 5.080.

– Canguçu: 4.789.

– Santa Maria: 4.651.

– Piratini: 4.067.

– Júlio de Castilhos: 4.050.

– Bossoroca: 3.755.

– Encruzilhada do Sul: 3.578.

– Manoel Viana: 3.534.

– Santo Antônio das Missões: 3.533.

– Lavras do Sul: 3.458.

– São Vicente do Sul: 3.454.

– Itacurubi: 3.362.

– São Sepé: 3.044.

– Capão do Cipó: 2.797.

– Bagé: 2.762.

– Caçapava do Sul: 2.527.

– São Luiz Gonzaga: 2.508.

– Jaguari: 2.445.

– São Pedro do Sul: 2.339.

– Pelotas: 2.319.

– Jóia: 2.292.

– Restinga Sêca: 2.264.

– Formigueiro: 2.187.

– Dilermando de Aguiar: 2.107.

– Giruá: 2.087.

– São Miguel das Missões: 1.980.

– Unistalda: 1.971.

– Cruz Alta: 1.955.

– Rio Pardo: 1.760.

– Santo Ângelo: 1.706.

– São Lourenço do Sul: 1.677.

– Entre-Ijuís: 1.631.

– Santana da Boa Vista: 1.617.

– Venâncio Aires: 1.529.

– Jari: 1.494.

– Pinheiro Machado: 1.463.

– Salto do Jacuí: 1.428.

– Dom Pedrito: 1.293.

– Boa Vista do Cadeado: 1.249.

– Fortaleza dos Valos: 1.185.

– Eugênio de Castro: 1.182.

– Catuípe: 1.157.

– Candelária: 1.153.

– Santa Margarida do Sul: 1.092.

– Santa Cruz do Sul: 1.090.

– Barros Cassal: 1.072.

– Guarani das Missões: 1.067.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-24-horas-o-rio-grande-do-sul-registra-quase-300-mil-raios/

Em 24 horas, o Rio Grande do Sul registra quase 300 mil raios

2025-08-03