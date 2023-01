Brasil Em 48 horas, dois candidatos de concurso da polícia de Minas Gerais morrem após teste físico

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Sejusp argumentou que os candidatos apresentaram laudo médico liberatório para a realização do teste físico. Foto: Divulgação/MG A Sejusp argumentou que os candidatos apresentaram laudo médico liberatório para a realização do teste físico. (Foto: Divulgação/MG) Foto: Divulgação/MG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um período de 48 horas, dois homens morreram na região de Belo Horizonte após participarem de um concurso para entrar na Polícia Penal de Minas Gerais. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MG (Sejusp) manifestou profundo pesar pelas mortes dos dois candidatos do concurso – que aconteceram na última terça-feira (10) e na quinta (12).

“Ambos apresentaram um quadro de mal súbito após a finalização do exame físico de corrida de resistência”, informou.

Os testes aconteceram no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica de Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte.

Os dois candidatos receberam os primeiros atendimentos médicos por meio da equipe que acompanha os testes físicos e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano.

Segundo a Secretaria, eles chegaram ao local com vida, mas o quadro de saúde se agravou e vieram a óbito. Um deles chegou a ser transferido para a UTI do Hospital Municipal Célio de Castro, na capital mineira.

“A Sejusp e o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), este último responsável pela realização do certame, acompanharam os candidatos e estiveram em contato com as equipes médicas durante todo o tempo de internação, prestando todo o suporte aos familiares”, pontuou a Sejusp no comunicado.

A Sejusp argumentou que os candidatos apresentaram laudo médico liberatório para a realização do teste físico, e segue acompanhando o caso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil