Porto Alegre Em abrigos de Porto Alegre, um pouco de alegria, música e carinho às vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Alunos da Orquestra Jovem e Escola AACAMUS, juntamente com professores de música e artistas convidados, visitam abrigos em Porto Alegre. (Foto: Casa da Música/Divulgação)

Várias iniciativas estão sendo tomadas para minimizar um pouco a dor e o sofrimento das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, dentre elas as de caráter artístico e cultural.

Em Porto Alegre, por sugestão da cantora lírica e diretora artística da Casa da Música, Angela Diel, o Projeto Orquestra Jovem Casa da Música também resolveu aderir à causa.

Assim, desde 21 de maio, os alunos e professores deste projeto participam do Circuito de Música nos Abrigos, visitando vários abrigos da capital que acolhem as pessoas afetadas de forma mais direta pela maior catástrofe climática de nosso Estado.

Apoiados pela Associação Amigos Casa da Música (AACAMUS), eles vêm levando um pouco de música, alegria e distração aos que nesse momento moram nesses locais temporários, compreendendo que a arte também pode ser uma ferramenta importante para amenizar um pouco que seja a angústia de quem está fora de suas casas, muitas vezes sem saber quando poderá retornar ao lar.

Os primeiros abrigos visitados foram na Vila Nova, Vila Jardim, Vila Ipiranga e Passo d’Areia, e mais locais receberão a visita do Circuito de Música nos Abrigos nos próximos dias.

Para as pessoas que fazem parte ou coordenam algum abrigo em Porto Alegre e quiserem solicitar a visita, podem fazê-lo através do Instagram: @casadamusicapoa. As visitas são um trabalho voluntário e gratuito.

Fundada em 2009, a Casa surgiu como um espaço para cantores e professores poderem realizar ensaios e ministrar aulas, bem como ensinar música para adultos e crianças e disseminar uma cultura de apreciação a música clássica e popular brasileira.

Foi idealizada pela cantora lírica mezzo soprano Angela Diel. Tornou-se uma associação de amigos, sem fins lucrativos, que além de seguir ministrando aulas de todos os instrumentos, também oportuniza o acesso aos alunos das escolas públicas através de bolsas de estudos.

​Situada em um belo casarão de 1932, em estilo art-déco, na charmosa rua Gonçalo de Carvalho, “a rua mais bonita do mundo”, em Porto Alegre, a Casa da Música está totalmente integrada à comunidade.

​Consolidada com o ensino da música e como espaço cultural, a Casa mantém uma intensa programação musical, cujos eventos acontecem periodicamente em seu Auditório, recebendo artistas internacionais que passam por Porto Alegre periodicamente.

Tem em sua programação a série Despertando Talentos, La Guitarra, Pianíssimo, Nobres Recitais, bem como realiza mensalmente Concertos na Cinemateca Capitólio, Clássicos na Pinacoteca Ruben Berta e Concertos no Clube do Comércio de Porto Alegre, dentre outros espaços da capital gaúcha.

