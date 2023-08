Agro Em ajuda aos produtores, governo federal comprará R$ 200 milhões em leite em pó

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

O produto a ser adquirido será destinado a pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional. Foto: Reprodução

Os produtores de leite poderão contar com o apoio de R$ 200 milhões do governo federal para a compra do produto em pó. A aquisição será feita pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra Direta.

O anúncio de R$ 100 milhões foi feito em 16 de agosto, em Brasília, durante a Marcha das Margaridas, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. No mesmo dia, o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou que destinará mais R$ 100 milhões para a mesma finalidade, totalizando R$ 200 milhões em investimentos no setor. A ação irá beneficiar principalmente os Estados do Sul, que se destacam na produção de leite in natura e em pó.

O produto a ser adquirido será destinado a pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional, conforme demanda do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A medida de apoio também atende a demanda dos produtores de leite. Podem participar agricultores familiares organizados em cooperativas ou outras organizações que possuem DAP pessoa jurídica.

De acordo com o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 98% dos estabelecimentos rurais dedicados à bovinocultura de leite têm produção de até 500 litros/dia, respondendo por 70% da produção do país.

Outras ações

Além da compra pública de leite em pó, o governo federal está elaborando ações estruturantes para todo o setor do leite, em especial para a agricultura familiar. Nesse sentido, em reunião interministerial, foi definida a constituição de um Grupo de Trabalho para a criação da Política Nacional do Leite.

O grupo será constituído por representantes da Conab e dos ministérios do Desenvolvimento Agrário; da Agricultura; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; do Planejamento; da Fazenda, entre outros. A ideia também é ampliar o diálogo com governos estaduais, entidades e sociedade civil.

Problema antigo

No Rio Grande do Sul, a crise do leite se arrasta há anos. Segundo levantamento da Emater, entre 2015 e 2021, 44 mil produtores ligados à indústria abandonaram a atividade, contribuindo para a evasão rural e gerando prejuízos econômicos para os municípios. Consciente do problema, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já vinha discutindo ações, através da Conab e ministérios, para amenizar os impactos aos produtores.

No dia 4 de agosto, o presidente da Conab, Edegar Pretto, e o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reuniram com representantes de entidades do setor em Porto Alegre, para tratar da pauta. Eles informaram que o governo já havia autorizado a Conab a fazer compra pública de leite e que o anúncio seria feito nos próximos dias.

