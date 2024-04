Mundo Em alerta contra “ataque planejado” do Irã, Israel suspende aulas e restringe aglomerações até a noite de segunda-feira

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Ataque iraniano é iminente neste sábado (13). Na foto, Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, em comunicado pela internet Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Na expectativa de um ataque do Irã, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) deram ordem para suspender aulas em todo o país e restringir as aglomerações – até mesmo nas áreas “verdes”, as que são menos vulneráveis a ataques, os eventos devem ter um limite máximo de mil pessoas. As restrições entram em vigor neste sábado às 23h (17h de Brasília) e vão até a noite de segunda-feira (15).

Em regiões mais próximas de linhas de combate, os eventos podem ter no máximo 300 pessoas. Nessas áreas, não se pode ir às praias e só se pode trabalhar em locais com cômodos protegidos contra ataques.

As medidas foram anunciadas na rede social X (antigo Twitter). O país está se preparando e “monitorando de perto um ataque planejado” de Irã ou um de seus grupos aliados neste sábado (13), disse o ministro da Defesa israelense Yoav Gallant.

Segundo autoridades israelenses, um ataque é iminente após o Irã, comandado pelo aiatolá Ali Khamenei, prometer responder ao bombardeio israelense à embaixada iraniana na Síria, que matou comandantes da Guarda Revolucionária.

As forças estão em “alerta máximo” e dezenas de aviões foram lançados e estão de prontidão em caso de ataque, disse o porta-voz do comando militar israelense Daniel Hagari.

Gallant disse ainda que as tropas israelenses devem acatar quaisquer ordens que possam ser emitidas pelo Comando da Frente Interna militar, que mapeia mísseis recebidos e outras ameaças aéreas para que o público saiba se deve se abrigar.

O comando da Frente Interna das Forças de Defesa (IDF, em ingês) de Israel proibiu reuniões de mais de 1.000 pessoas em todo o país. Neste sábado, a Guarda Revolucionária Iraniana apreendeu um navio de carga português que ela diz estar “ligado a Israel”. A embarcação estava no Estreito de Ormuz.

Desde o bombardeio israelense à embaixada do Irã, a tensão entre os dois países escalou, com a promessa de revide. Israel e a comunidade internacional se preparam para o iminente ataque, mas não há informações de quando ou onde acontecerá.

Diversos países do mundo, como Reino Unido, Alemanha, França e Índia pediram para que seus cidadãos não viajem ao Irã ou Israel e que deixem esses países. Já a Rússia está desaconselhando viagens a todo o Oriente Médio.

2024-04-13

2024-04-13