Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Carballo treinou no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre Foto: Renan Jardim/Grêmio Carballo treinou hoje no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

Ainda sem atuar nesta temporada, Felipe Carballo voltou a Porto Alegre nesta sexta-feira (12) para continuar tratamento de uma cirurgia realizada no púbis, em dezembro. O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio definirá os próximos passos para a recuperação do volante uruguaio.

Carballo estava em seu país natal desde março para se recuperar da lesão. Em 21 de dezembro, o clube divulgou uma nota oficial afirmando que o uruguaio passaria por um “pequeno procedimento cirúrgico” no púbis.

De volta ao clube, ele vai dar continuidade à recuperação no CT Luiz Carvalho. Entretanto, ainda não há previsão para que Carballo volte a estar à disposição do técnico Renato Portaluppi. O volante não vinha treinando com a equipe e ainda não entrou em campo em 2024.

Desde a metade da temporada passada Carballo sentia dores na região do púbis, mas naquele momento o Grêmio optou por um tratamento mais conservador. Este foi o motivo para o jogador ficar de fora das convocações da seleção uruguaia.

Em 2023, o atleta atuou em 40 jogos com a camisa do Grêmio, sendo 35 como titular e outros cinco saindo direto do banco de reservas. Já fez dois gols pelo Tricolor e deu uma assistência.

Ao lado de seus companheiros de equipe, o uruguaio participou do último treino na manhã deste sábado (13) antes da estreia do Grêmio no Brasileirão 2024 contra o Vasco, neste domingo (14), no Rio de Janeiro.

