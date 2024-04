Mundo Irã confirma ataque de drones contra Israel

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Informação foi relatada inicialmente pelo porta-voz as Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Guarda Revolucionária do Irã disse neste sábado (13) que lançou dezenas de drones e mísseis contra alvos específicos em Israel, disse a mídia estatal iraniana citando um comunicado da força de elite.

A informação foi relatada inicialmente pelo porta-voz as Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari. Segundo Hagari, eles estavam acompanhando a ameaça em seu espaço aéreo e acrescentou que o ataque levará algumas horas para chegar a Israel.

“Se descobrirmos ameaças específicas com um tempo de chegada mais curto, iremos atualizá-lo imediatamente”, afirmou. “Pedimos que estejam vigilantes e sigam as instruções do Comando da Frente Interna. Compreendemos essas ameaças e já lidamos com elas no passado.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ira-confirma-ataque-de-drones-contra-israel/

Irã confirma ataque de drones contra Israel

2024-04-13