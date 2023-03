Seleção Em amistoso, Seleção Brasileira perde de 2 a 1 para o Marrocos

25 de março de 2023

Casemiro marcou o único gol do Brasil na partida. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira perdeu de 2 a 1 para o Marrocos em amistoso disputado no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (MAR), neste sábado (25). Casemiro marcou o gol do Brasil, enquanto Boufal e Sabiri assinalaram para os adversários na partida.

A equipe do Brasil é treinada interinamente por Ramon Menezes, campeão invicto do Sul-Americano Sub-20. O jogo, que abriu a temporada da Seleção, foi o primeiro após a Copa do Mundo.

O jogo

O primeiro tempo começou de forma truncada e com muitas disputas físicas. A Seleção teve uma grande oportunidade aos 23, quando Bono errou a saída de bola, Rony chutou, o arqueiro rebateu e Andrey finalizou para nova defesa do goleiro.

Na altura dos 25 minutos, Vini Jr. foi lançado em velocidade, Bono chutou de forma estranha e o brasileiro tocou por cobertura para as redes, mas o impedimento foi marcado. Já aos 29, Boufal recebeu na área e abriu o placar para os marroquinos.

Após o intervalo, a Canarinho voltou ainda mais no ataque em busca do empate. Logo aos dois minutos, Rodrygo arriscou um voleio de fora da área e Bono espalmou. Weverton fez linda defesa em chute de Ounahi, aos oito.

A ofensividade brasileira foi premiada aos 21: Casemiro recebeu de Paquetá na entrada da área e chutou colocado, para vencer o goleiro, deixando tudo igual. No entanto, aos 34, Sabiri finalizou de dentro da área, ampliou para o Marrocos e definiu o placar.

Ficha técnica

– Brasil: Weverton; Emerson Royal (Arthur), Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey (Raphael Veiga) e Lucas Paquetá (Yuri Alberto); Rodrygo (Vitor Roque), Vini Jr. e Rony (Antony). Técnico: Ramon Menezes.

– Marrocos: Bounou; Hakimi (Allah), Aguerd, Saiss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi (Sabiri) e El Khannouss (Louza); Ziyech, Boufal (Ezzalzouli) e En-Nesyri (Cheddira). Técnico: Walid Regragui.

Homenagem ao Rei Pelé

O primeiro jogo da Seleção desde a morte de Pelé, em 29 de dezembro de 2022, foi marcado por uma série de homenagens ao Rei do Futebol. Em vez de seus nomes, os jogadores atuaram com o nome de Pelé gravado na camisa, logo abaixo do número de cada atleta. A lendária 10 do maior de todos os tempos foi usada por Rodrygo.

Houve um minuto de aplausos em reverência ao ídolo. Em volta do campo, as placas de publicidades exibiram imagens do único tricampeão do mundo.

