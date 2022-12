Geral Em ano fraco no mundo todo, veja os países com as maiores altas do PIB

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

O PIB é o principal indicador de crescimento econômico de um país. (Foto: katemangostar/Freepik)

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2022 em relação aos três meses anteriores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento econômico do país, no entanto, acontece em meio a um período fraco para todo o mundo.

As consequências da pandemia de Covid-19 e os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia pesam sobre diversos países, que tiveram que elevar suas taxas de juros numa tentativa de frear o avanço da inflação. Essa receita gerou um baixo crescimento para diversos locais, como o Brasil, mas também levou algumas economias a registrarem contração ao longo de 2022.

Outros países, porém, observam números bem diferentes. São casos específicos e que não têm a força de impulsionar todo o crescimento global – mas o PIB de algumas nações vem registrando, durante o ano, um desempenho bastante acima da média.

Veja abaixo os países com as maiores projeções de crescimento econômico em 2022, com dados baseados no levantamento feito pelo FMI em outubro deste ano.

– Guiana (América do Sul): 57,8%;

– Fiji (Oceania): 12,5%;

– Seicheles (África): 10,9%;

– Barbados (América Central): 10,5%;

– São Cristóvão e Neves (América Central): 9,8%;

– Iraque (Oriente Médio): 9,3%;

– Santa Lúcia (América Central): 9,1%;

– Irlanda (Europa): 9%;

– Georgia (Europa): 9%;

– Maldivas (Ásia): 8,7%;

– Kuwait (Oriente Médio): 8,7%.

Mauro Rochlin, professor de Economia da Faculdade Getulio Vargas (FGV), comenta que, com exceção da Irlanda e, em menor escala, Iraque e Kuwait, os outros países que aparecem na lista dos maiores crescimentos no ano têm uma expressão praticamente insignificante na dinâmica econômica global.

“Se comparássemos com o universo do futebol, enquanto temos a séries A, B e C nos campeonatos, esses países representariam o equivalente a uma série J”, destaca o professor.

O professor de Economia do Ibmec, Alexandre Pires, ressalta que a maioria desses países tem uma economia muito pequena. O PIB da Guiana, por exemplo, que lidera a lista dos maiores crescimentos esperados para este ano, foi estimado em pouco mais de US$ 7 bilhões em 2021, segundo o Banco Mundial. Enquanto isso, no Brasil, o PIB foi de US$ 1,6 trilhão.

Dessa forma, quando um país de baixa renda recebe uma grande rodada de investimentos, é natural que a atividade econômica registre uma alta expressiva.

Isso acontece, sobretudo, com os países que possuem grandes áreas de riquezas naturais, como petróleo e minérios. Quando essas riquezas são descobertas, outras nações desenvolvidas passam a investir muito dinheiro no país para extrair esses produtos, levando a uma alta no crescimento econômico.

Esse é o caso da Guiana, que em 2015 descobriu petróleo em seu território e, atualmente, tem grandes empresas internacionais investindo na extração. Iuri Cavlak, professor do Departamento de História da Unifesp, comenta que, pela proximidade com a Venezuela (que é uma grande produtora de petróleo), há anos pesquisadores buscavam a commodity no mar guianense.

O professor pontua que o petróleo da Guiana é fácil de ser extraído e que a guerra entre Rússia e Ucrânia beneficiou o país. Como a região do leste europeu, outra grande exportadora da commodity, deixou de oferecer o produto, um dos lugares que passou a ser buscado pelo resto do mundo foi a Guiana.

Outros países que contam com o petróleo como principal fonte do PIB são Kuwait e Iraque. Segundo o FMI, o PIB desses locais deve crescer 9,3% e 8,7% no ano, respectivamente.

“O crescimento do Iraque também é um efeito da reconstrução da infraestrutura básica do país, que vive em conflitos há muitos anos. Já o Kuwait também está surfando na onda gerada pela guerra da Rússia: a capacidade de produção do país não mudou nada, mas o preço do petróleo subiu muito. Como o Kuwait é quase um barril de petróleo, essa alta faz o PIB subir também”, afirma Pires.

Parte dos países com as maiores projeções de crescimento econômico em 2022 têm como base de suas economias o turismo.

Esse é o caso de Fiji (que deve apresentar alta de 12,5% no PIB), Ilhas Seychelles (10,9%), Barbados (10,5%), São Cristóvão e Névis (9,8%) Santa Lúcia (9,1%) e República das Maldivas (8,7%).

“O fim das restrições de mobilidade beneficiou muito a retomada do principal negócio deles”, destaca Pires, do Ibmec.

A Geórgia, por sua vez, vem passando por um processo de estabilização. O professor diz que o país deixou de ser o foco da Rússia – que passou a atacar com muito mais ímpeto a Ucrânia -, mas ainda assim continuou recebendo investimentos de países ocidentais, o que tem impulsionado seu crescimento neste ano.

Já a Irlanda, segundo Pires, é o único país com um crescimento autêntico de longo prazo, que revela investimentos feitos há vários anos na própria região para o enriquecimento de sua população.

“Há 15 anos, a Irlanda era um país de renda média, mas passou a investir muito em tecnologia, tem um posicionamento geográfico estratégico e também se beneficiou da saída da Inglaterra da União Europeia, porque muitas empresas que estavam na Inglaterra migraram ou estão migrando seus negócios para lá. A Irlanda está se tornando um país de renda altíssima”, explica o professor. As informações são do portal de notícias G1.

