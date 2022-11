Geral Você pode receber alertas da Defesa Civil pelo WhatsApp! Veja como

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Vale a pena reforçar que o Brasil é o primeiro país a ter esse tipo de tecnologia implantada junto à empresa Meta, responsável pelo WhatsApp. Foto: Pexels Vale a pena reforçar que o Brasil é o primeiro país a ter esse tipo de tecnologia implantada junto à empresa Meta, responsável pelo WhatsApp. (Foto: Pexels) Foto: Pexels

Descubra o passo a passo para cadastrar os alertas sobre tempestades e outras situações climáticas da sua região.

Os desastres naturais e situações de emergências são comuns em todo o território brasileiros, já que o Brasil é um país tropical, com alto volume de chuvas durante o ano. Principalmente entre outubro de um ano e março do ano seguinte, as situações de enchentes, deslizamentos e tempestades são comuns. Por isso, agora você pode receber os alertas da Defesa Civil pelo WhatsApp.

Brasil lança alertas de Defesa Civil pelo WhatsApp de modo pioneiro

O Brasil é o primeiro país do mundo a aderir ao sistema de alertas da Defesa Civil pelo WhatsApp. Isso quer dizer que você pode receber as informações sobre tempestades e situações climáticas preocupantes por meio do seu mensageiro de modo rápido, seguro e em tempo real. Aliás, o serviço é gratuito e já está disponível para utilização de todas as pessoas, conforme o site de notícias tecnológicas Pronatec informou.

Vale a pena reforçar que o Brasil é o primeiro país a ter esse tipo de tecnologia implantada junto à empresa Meta, responsável pelo WhatsApp. A ferramenta foi instituída através de uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Regional, a Meta e a empresa Robbu, esta é uma companhia com especialidade em criar automações nos meios de comunicação.

Já há alguns anos, o serviço de alertas da Defesa Civil já podia ser obtido por meio de SMS. Inclusive, esse recurso continua ativo e deve ser utilizado, já que a falta de sinal de internet pode impedir o envio das mensagens por WhatsApp, mas ainda consegue estabelecer o encaminhamento pelas tradicionais mensagens SMS para cada celular cadastrado.

Como se cadastrar para receber os alertas no seu WhatsApp?

Se você quer receber os alertas da Defesa Civil pelo WhatsApp, basta seguir as instruções que estão explicadas abaixo:

1 – A primeira coisa que você precisa fazer é adicionar o número (61) 2034-4611 em seu celular. Isso pode ser feito através do link: https://wa.me/556120344611;

2 – Depois de adicionar o número indicado, mandei uma mensagem de saudação, como “oi” (na verdade pode ser qualquer mensagem);

3 – Agora é a hora de conversar com o chatbot (atendimento automático) e fornecer alguns dados da sua localização, como CEP. Você pode cadastrar mais de uma localidade se tiver interesse.

Pronto! Depois de cadastrar seus dados corretamente, os alertas da Defesa Civil começarão a chegar até você pelo WhatsApp. Sempre que houver alguma situação ou possibilidade de mudanças climáticas preocupantes na região informada, às autoridades vão lhe avisar sobre os fatos.

Os alertas servem como maneira de prevenção de acidentes e como maneiras de proteger a vida dos cidadãos brasileiros. As mensagens podem ser enviadas também por SMS, Telegram, TV por assinatura e também por informes que aparecem no Google.

