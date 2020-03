Notícias Em apenas um dia, o número de casos confirmados de infecção por coronavírus dobrou em Porto Alegre. Agora são 16 pacientes com teste positivo

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Estatística estadual abrange outros três pacientes na Região da Serra. (Foto: Agência Brasil)

Por meio de postagens em seus sites e páginas nas redes sociais, na noite dessa terça-feira a SES (Secretaria Estadual da Saúde) e o órgão municipal do setor em Porto Alegre confirmaram oito novos casos de infecção por coronavírus na capital gaúcha. Essa estatística dobrou o número de pacientes na cidade, que chegou a 16 e lidera amplamente a lista estadual – 19 pessoas receberam teste positivo para a doença no Rio Grande do Sul.

De acordo com o governo do Estado, as demais ocorrências envolvem dois moradores de Caxias do Sul e um de Campo Bom, ambos os municípios localizados na Serra Gaúcha. Embora não se tenha um perfil detalhado de cada indivíduo contaminado, dados oficiais fornecem as respectivas idades e gêneros dos novos casos constatados em Porto Alegre.

São três homens com 37, 44 e 71 anos, mais cinco mulheres com 31, 35, 53, 57 e 65 anos. A maioria esteve em viagem recente à Europa, considerada o novo epicentro da epidemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Confira na lista a seguir, por ordem etária decrescente.

– Homem de 71 anos;

– Mulher de 65 anos;

– Mulher de 57 anos;

– Mulher de 53 anos;

– Homem de 44 anos;

– Homem de 37 anos;

– Mulher de 35 anos;

– Mulher de 31 anos.

União de esforços

No final da tarde dessa terça-feira, o prefeito Nelson Marchezan Júnior participou de uma reunião com governador Eduardo Leite no Palácio Piratini, junto com representantes de diversos segmentos sociais, a fim de alinhar e detalhar as medidas que estão sendo adotadas pelas duas esferas do Executivo para retardar a propagação do coronavírus.

Marchezan detalhou as ações que estão sendo implemantadas pela prefeitura está fazendo e sugeriu que Leite amplie para o Estado a medida de fechar cinemas e teatros, adotada em Porto Alegre com o respaldo do setor.

“Parabenizo o governador por este encontro em que estão sendo apresentados estudos e projeções feitas pelos técnicos do governo do Estado. Também a coragem por realizar a discussão e permitir o nivelamento do conhecimento”, declarou.

Ele também destacou a integração do Ministério da Saúde, por meio do ministro Henrique Mandetta, do secretário executivo João Gabbardo dos Reis, e do secretário executivo, Erno Harzheim, com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann e a Secretaria Municipal da Saúde.

Já o governador abriu a reunião apresentando trabalho realizado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), da Secretaria do Planejamento, Coronavírus: Exercícios de Projeção de Casos para o Rio Grande do Sul. “Precisamos unir esforços. Neste momento de dificuldades temos de deixar a política de lado e adotarmos a solidariedade”, enfatiza.

Além do vice-governador e da equipe que contava com os secretários da Saúde, Casa Civil, Comunicação, PGE e Metroplan, o evento teve a presença de representantes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, RTI, Fetergs, Famurs, Federasul, Farsul, Fiergs, Fecomércio, Fetag, OAB, Sindha, Ufrgs, Pucrs, Unisinos, UFCSPA, Comung, Fehosul, Cosems, Transforma, Cremers, Simers, Amrigs, Federação das Santas Casas, Sidihospa, Agas, AGV e MTG.

(Marcello Campos)

