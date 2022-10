Flávio Pereira Em Arroio do Sal, 12ª Feira do Livro destaca o patrono, Jorge Luiz Martins

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Patrono da Feira, Jorge Luiz Martins é autor dos livros: “Meu Nome é Jorge” (Biográfico), “O Menino da Caixa de Sapatos” (Infantojuvenil) e “O Menino e o Seu Segredo” (Infantil) Foto: Divulgação Patrono da Feira, Jorge Luiz Martins é autor dos livros: “Meu Nome é Jorge” (Biográfico), “O Menino da Caixa de Sapatos” (Infantojuvenil) e “O Menino e o Seu Segredo” (Infantil). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aberta no ultimo dia 18, a 12ª Feira do Livro de Arroio do Sal apresentará uma série de eventos artísticos e culturais até o seu enceramento domingo, dia 23. A feira se realiza sob o tema ‘Arroio Encanta: O Canto da Letras’ nas dependências da Sociedade Amigos de Arroio do Sal (SAAS) e na rua Uruguaiana (em frente a SAAS). O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Arroio do Sal, com apoio das pastas da Educação, Turismo, Esportes e Juventude.

Patrono da Feira, o escritor Jorge Luiz Martins elogia o modelo da proposta, que inclui ênfase naturalmente para os livros, mas também para Oficina de Libras, palestras, encontro com autores, contação de histórias, Rota Poesia, shows teatrais, Sarau Musical e muito mais. Em meio ao evento, ocorre também o Canta Arroio do Sal, competição cultural de canções autorais. O anfitrião da Feira é o cantor, violonista, compositor e professor Leandro Maia.

Quem é o patrono da Feira

Jorge Luiz Martins, patrono da Feira, é hoje um expoente da área cultural. Ele é autor dos livros: “Meu Nome é Jorge” (Biográfico), “O Menino da Caixa de Sapatos” (Infantojuvenil) e “O Menino e o Seu Segredo” (Infantil), “ A Amizade Torce por Todos os Times” (infantil), “transformação” (infantojuvenil), “Sentimentos” (Infantil), nasceu em 12 de agosto de 1957, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É formado em Administração pela FARGS, graduado em Letras PELA Faveni, Pós graduado em Psicopedagogia , pós em Educação Infantil, concluiu inglês avançado na UP Idiomas, cursou Neurociência, Teatro no Tepa. Fez curso para atores para televisão e cinema na Casa de Talentos do Rio de Janeiro.

O escritor já palestrou para 510 escolas, e foi patrono dos Projetos “Troca Solidária de Livros”, de Porto Alegre/RS, em 2015 (Parceria com o DMLU, SMED E BANCO DE LIVROS DA FIERGS) e patrono projeto literário “Passaporte para o Futuro” (Susepe e Banco Sociais, para os detentos do RS). Foi ainda patrono de diversas Feiras do Livro

Sobre o anfitrião

Já o anfitrião da 12ª Feira do Livro de Arroio do Sal será o cantor, violonista, compositor e professor Leandro Maia. Professor da Universidade Federal de Pelotas, Mestre em Letras (UFRGS) e Especialista em Letras – Práxis da Criação Textual (Unirriter), ele também é Licenciado em Música (UFRGS). Em 2008, Lançou “Palavreio”, seu Cd-livro de estreia, considerado um dos dez melhores discos brasileiros de 2008 (segundo Jornal Zero Hora, 16/12/2008 e ABC Domingo, 28/12/2008) . Leandro Maia participou como convidado especial nos shows do cantor e compositor Ivan Lins, na ocasião do lançamento do CD “Perfil”. Em 2012 participou como cantor, compositor e violonista do CD Canteiro, do genial multi-instrumentista André Mehmari. Participou também do Cd “Fábio Mentz Álbum”, do compositor Fábio Mentz. Em 2013 lançou “Mandinho”, álbum infantil que recebeu o Prêmio Açorianos de Música de “Melhor Disco Infantil”, além dos Prêmio Brasil Sul nas categorias “Melhor Projeto Gráfico” e “Melhor Intérprete. Em 2014 lançou “Suíte Maria Bonita e Outras Veredas”.

