Por Flavio Pereira | 21 de outubro de 2022

Ex-presidente do STF e do TSE continua no centro da polêmica, após TSE censurar suas declarações em propaganda eleitoral. (Foto: Divulgação/STF)

No epicentro da polêmica que envolveu a censura do TSE ao uso da propaganda de Jair Bolsonaro, de um vídeo no qual explica juridicamente o que aconteceu com as condenações de Lula, o ex-presidente do STF e do TSE, Marco Aurélio Mello falou ontem sobre o tema:

“O que eu disse é a verdade processual. O Supremo Tribunal Federal não absolveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque, se tivesse, os processos teriam sido extintos. O que houve foi o acolhimento da nulidade. Agora, parece que dizer a verdade é algo que é mal interpretado. Tempos estranhos.”

Pesquisa Veritá mostra Onyx e Bolsonaro liderando no RS

A pesquisa divulgada pelo instituto Veritá indica que o apoio do PT, PCdoB e outros partidos de esquerda a Eduardo Leite não conseguiram trazer vantagem ao candidato tucano. A estratégia do ex-ministro Onyx Lorenzoni de colar em Jair Bolsonaro estaria dando resultados. Pela amostragem, Onyx Lorenzoni apresenta 54,6% e Eduardo Leite fica com 45,4%. Em outra pesquisa do Veritá, no caso da disputa presidencial, sobre os votos válidos, Bolsonaro está com 60,5% e Lula está com 39,5%. Na pesquisa estimulada, o resultado é este Onyx, 47,8% e Leite, 39,8%.

Real Time Big Data vê empate no RS

Em outra pesquisa, do Real Time Big Data, os candidatos Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) estão empatados tecnicamente na disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul. O tucano tem 51% dos votos válidos, enquanto o ex-ministro tem 49%. Em votos totais, a pesquisa apresenta Eduardo Leite (PSDB): 46%; Onyx Lorenzoni (PL): 45%; Branco/nulo: 4%; Não sabe/não respondeu: 5%.

TSE censurou o documentário “Quem mandou matar Jair Bolsonaro ?”

Além de censurar o documentário, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a “desmonetização” que bloqueia as contas da produtora do vídeo. O documentário da Brasil Paralelo, que trata da tentativa de assassinato ao presidente Jair Bolsonaro, ocorrida em setembro de 2018, seria lançado na próxima segunda-feira, dia 24, teve censura prévia determinada pelo ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão, que atende a um pedido do Partido dos Trabalhadores (PT), se estende até o dia 31 de outubro.

Lula diz que PT busca no TSE “reeducar a sociedade brasileira”

O candidato do PT, Lula defendeu nesta quinta-feira ontem no Rio de Janeiro as ações movidas pelo PT no TSE pedindo a censura de perfis e veículos de imprensa. Segundo Lula, as ações do PT que geraram direitos de respostas e retirada pretendem “reeducar a sociedade brasileira ao utilizar meios de comunicação”.

Nota Pública da Ordem dos Jornalistas sobre a neocensura contra veículos de mídia e jornalistas

“A Ordem dos Jornalistas do Brasil se posiciona contrariamente à escalada de censura que vem sendo praticada contra comunicadores e veículos de comunicação, notadamente Brasil Paralelo, Jovem Pan, Jornal da Cidade Online, Folha Política, Jornal Gazeta do Povo, Brasil Sem Medo, Foco do Brasil, e Dr. News, seja por meio de decisões judiciais, proferidas sem fundamento legal, ou de ameaças veladas, oriundas do sistema de justiça.

Esta neocensura tem se revelado muito mais abrangente e nociva do que as formas tradicionais de cerceamento da liberdade de expressão, pois silencia não só empresas de comunicação mas também perfis pessoais na internet, por meio da retirada de conteúdos, exclusão e desmonetização de canais, páginas e perfis em redes sociais.”

Perguntinha indiscreta

Por onde andam os veículos do consórcio de mídia e os defensores da democracia que proclamaram ruidosamente a famosa “Carta em defesa da democracia e da justiça”?

