A fuga das crianças foi flagrada por uma câmera de monitoramento enquanto elas corriam no meio da rua. (Foto: Reprodução)

O Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, pediu explicações à creche onde duas crianças de 3 anos fugiram. A instituição afirmou, nessa quarta-feira (20), que teve conhecimento do caso por meio da imprensa e que agora acompanha os desdobramentos.

Os dois meninos fugiram do Núcleo de Educação Infantil Pequeno Mundo na tarde de sexta-feira (15). Na segunda (18), a prefeitura abriu uma sindicância interna e afastou o vigilante que trabalhava no local no momento do ocorrido.

A fuga das crianças foi flagrada por uma câmera de monitoramento enquanto elas corriam no meio da rua. Os dois foram encontrados em casa e estão bem, segundo o município.

No vídeo, é possível ver os dois meninos correndo carregando as mochilas. Outros detalhes não foram repassados por se tratar de um caso envolvendo menores de idade. A unidade de educação não se manifestou.

Após a sindicância ser aberta, os profissionais da Secretaria de Educação foram até a creche e verificaram a situação da estrutura. A pasta também entrou em contato com os pais dos dois meninos.

A prefeitura informou ainda que o caso está sendo investigado. “A Secretaria da Educação do município abriu uma sindicância interna nesta segunda-feira (18/3) para apurar os responsáveis pelo descuido. Medidas cabíveis foram tomadas, com o afastamento do vigilante que estava de serviço no momento e averiguação das profissionais de educação.”

O Secretário de Educação de Balneário Camboriú, Marcelo Achutti, confirmou que as crianças saíram da escola sem autorização.

Segundo Achutti, as crianças foram para suas casas, que ficam a “350, 400 metros” do Núcleo de Educação Infantil.

“Fiquei sabendo pela gestora do caso e afastei de imediato o vigilante armado que lá atuava. Não quero nem saber o que ele [o vigilante terceirizado] pode alegar, mas vai responder na esfera criminal. Eu pedi imediatamente o afastamento dele. As crianças saíram do Núcleo de Educação Infantil no fim da tarde de sexta (15) e graças a Deus não aconteceu nada com elas”, diz.

Achutti conta que o processo de sindicância vai apurar o que houve, envolvendo servidores do Núcleo de Educação Infantil, além do vigilante.

“É uma creche com 90 crianças, é pequena, o que faltou foi atenção do vigilante e do servidor (professor) que não podia deixar a criança ir no banheiro sem supervisão e não perceber que não voltaram para a sala de aula”, aponta.

De acordo com um relato anônimo, uma das crianças pediu à professora para ir ao banheiro e, sem supervisão, a criança foi à sala de aula para pegar sua mochila junto com outro estudante. Os dois saíram por um portão atrás da escola. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal Correio Braziliense.

