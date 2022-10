Notícias Em Belo Horizonte, Lula diz que trabalha para reduzir a abstenção no 2º turno

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Lula estava acompanhado de aliados, como a ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva e da senadora Simone Tebet (MDB). (Foto: Ricardo Stuckert)

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu aliados e um grande número de apoiadores, em um evento de campanha, na manhã deste sábado (22), em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. O principal mote dos discursos foram os apelos pelo comparecimento às urnas no segundo turno das eleições gerais de 2022, no próximo dia 30.

Para o presidenciável, que está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos, é preciso diminuir o índice de abstenção registrado no primeiro turno. “Procurem as pessoas que se abstiveram de votar. Precisamos convencê-las a irem votar para que a gente possa tirar um presidente desumano. A partir de amanhã, é visitar casa a casa”, convocou Lula.

No total, a abstenção registrada no primeiro turno foi de 20,95%. Em Minas, o índice foi ainda um pouco maior (22,28%). O estado é considerado estratégico e, habitualmente, quem ganha em Minas, leva a eleição presidencial. No primeiro turno, o petista foi o mais votado pelos mineiros, conquistando 48,29% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 43,60%.

Durante o discurso, Lula afirmou também que, se eleito, vai dialogar com governadores de todos os partidos, independentemente do partido, para conversar sobre as necessidades dos estados.

“Eu vou convocar todos os governadores eleitos independente dos partido para falar sobre as prioridades do estado, para apresentar três projetos imprescindíveis para cada estado”, disse o ex-presidente.

Lula estava acompanhado da deputada federal eleita Marina Silva e da ex-candidata ao Palácio do Planalto, Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno. Ainda durante a caminhada, ele afirmou que, se eleito, vai dialogar com governadores de todos os partidos.

Passe livre

Ele aproveitou para elogiar a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou na terça-feira (18) que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer, voluntariamente e de forma gratuita, serviço de transporte público no segundo turno das eleições. Na decisão, o ministro afirmou que a prática não pode levar a punição de prefeitos e gestores por crimes eleitorais ou de improbidade administrativa. Isso porque a medida tem o objetivo de viabilizar a garantia constitucional do direito de voto.

“Eu achei muito interessante a decisão do ministro Barroso, que decidiu fazer com que as prefeituras coloquem os ônibus à disposição. Obviamente que não é uma posição obrigatória, mas ele tira os prefeitos de serem punidos, de terem qualquer processo contra ele”, comentou Lula.

Neste neste sábado (22), Barroso decidiu também que, além dos municípios, os estados também podem ofertar gratuitamente o serviço de transporte público no dia da votação.

Apoio a Marina Silva

A deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) registrou um boletim de ocorrência na madrugada deste sábado (22) após ter sido hostilizada por bolsonaristas durante um jantar em um hotel na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Em publicações nas redes sociais e durante coletiva de imprensa ao lado do ex-presidente Lula (PT), Marina Silva disse que estava saindo do restaurante do hotel quando cerca de 20 pessoas, que estavam em outras duas mesas, começaram a gritar “mito” e “Bolsonaro”.

Em seguida, ainda segundo a deputada eleita, ela ouviu por duas vezes a chamarem de “vagabunda”. Assessores de Lula a acompanharam até a saída do estabelecimento.

Lula prestou solidariedade a Marina durante sua fala. “Aqui a prática de violência que essas pessoas fazem, você pode ter certeza, Marina, o cara que te xingou é 171. Não é uma pessoa séria. Não é uma pessoa séria porque uma pessoa séria mesmo, que tenha um posicionamento de direita, mesmo que tenha um pensamento antagônico, jamais uma pessoa séria levantaria num bar pra xingar alguém. Jamais”.

