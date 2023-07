Polícia Em Bossoroca, padaria é interditada e quase uma tonelada de produtos é apreendida durante fiscalização

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Todos os locais foram autuados e a padaria foi totalmente interditada. (Foto: MPRS)

Agentes do Programa Segurança Alimentar do Rio Grande do Sul fiscalizaram sete estabelecimentos – seis mercados e uma padaria – no município de Bossoroca. No total, foram apreendidos e inutilizados 973 kg de alimentos impróprios para consumo. Todos os locais foram autuados e a padaria foi totalmente interditada.

Conforme autos expedidos durante a operação, os principais problemas encontrados foram alimentos sem procedência, com a validade vencida, armazenados de forma inadequada e com rótulos sobrepostos. Ainda, houve a apreensão cautelar de produtos que estavam sendo comercializados de forma irregular como, carvão sem procedência, produtos de uso veterinário, soda cáustica, álcool 92,8° e querosene.

O local interditado apresentava péssimas condições de higiene e problemas estruturais como equipamentos enferrujados.

Participaram da fiscalização o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Segurança Alimentar da Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Vigilância Sanitária Municipal de Bossoroca, Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).

