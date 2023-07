Polícia Passageira boliviana é presa ao tentar embarcar com cocaína em aeroporto de Florianópolis

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Suspeita estava sendo monitorada pelo setor de inteligência da Receita Federal. (Foto: Divulgação/Receita Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Federal informou que uma passageira boliviana foi presa em flagrante com três quilos de cocaína escondidos na mala no Aeroporto Internacional de Florianópolis. A suspeita estava sendo monitorada pelo setor de inteligência do órgão.

A mulher foi encaminhada à Polícia Federal e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, segundo a Receita Federal. De acordo com o órgão, o depoimento da suspeita foi colhido no mesmo dia.

Conforme a Receita Federal, a passageira embarcaria na Capital catarinense com destino a Mumbai, na Índia. Ela teria escalas em Guarulhos (SP) e Doha, no Catar.

Além da Polícia Federal, a ação teve apoio também da Polícia Civil, que faziam fiscalizações de rotina no aeroporto no momento da abordagem. A presença da droga foi confirmada com ajuda dos cães de faro das duas instituições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/passageira-boliviana-e-presa-ao-tentar-embarcar-com-cocaina-em-aeroporto-de-florianopolis/

Passageira boliviana é presa ao tentar embarcar com cocaína em aeroporto de Florianópolis

2023-07-01