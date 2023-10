Colunistas Em Brasília, Câmara aprova moções de repúdio contra as mortes e os ataques do Hamas

Por Flavio Pereira | 11 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) cobrou um posicionamento do governo brasileiro. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) lamentou ontem que “Infelizmente, apesar de muitas moções definirem o Hamas como grupo terrorista, o governo brasileiro não assume essa definição”. Foi durante a votação no plenário da Câmara dos Deputados, de um bloco de 16 moções de repúdio contra as mortes e os ataques do Hamas. Com 312 votos a favor e nenhum contrário, a câmara dos deputados aprovou as moções. Os parlamentares também realizaram 1 minuto de silêncio para as vítimas de ambos os lados, a pedido do deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG). “Tenho certeza de que esse minuto de silêncio abrange todas as pessoas mortas nesses ataques, independentemente do lado”, disse Marcos Pereira (Republicanos), vice-presidente da Câmara, que presidiu a sessão.

Novos diretores do Banrisul

A Assembleia Legislativa aprovou ontem a indicação feita pelo governo do Estado, controlador do Banrisul, para os cargos de diretoria do banco: Carlos Aluisio Vaz Malafaia, Elizabete Rejane Sodré Tavares, Gaspar Saikoski, Ivanor Antônio Duranti, Luiz Gonzaga Veras Mota e Marcia Adriana Celestino.

Rodrigo Lorenzoni propôs nota conjunta contra o terrorismo

Líder do PL, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) propôs ontem, sem sucesso, que deputados de todas as bancadas assinassem um documento de repudio aos atos de terror impostos pelo Hamas em Israel. Lorenzoni afirmou que o mundo assiste horrorizado ao que acontece em Israel, mas uma parte da esquerda brasileira, em especial a “ultra esquerda radical”, relativiza o terror, o assassinato de crianças e o estupro de mulheres. Salientou que as aspirações do povo palestino são legítimas, mas que as ações do Hamas não são. Revelou que se surpreendeu com a incapacidade de colegas de repudiarem a ação do grupo terrorista e propôs que a Assembleia Legislativa lance uma nota unificada condenando os atos de terror contra Israel.

Rodrigo comentou que a guerra revela o melhor e o pior das pessoas e lamentou que existam membros da esquerda, “que não se compadecem com mulheres estupradas, crianças assassinadas e decapitadas. Eu quero crer que vocês tem coração, e que sangue corre nas veias de vocês”, afirmou, conclamando deputados das bancadas de esquerda a assinarem a nota de repúdio ao terrorismo. Na mesma sessão, o deputado Professor Issur Koch (PP) criticou o tuíte da deputada Luciana Genro sobre o ataque do Hamas a Israel. Ele pediu um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas do conflito, especialmente ao jovem gaúcho morto no ataque de sábado.

Embaixador de Israel cobra posição firme do Brasil contra o terrorismo

Em entrevista à Veja, o embaixador de Israel no Brasil cobrou condenação firme do terrorismo pela gestão Lula. O embaixador Daniel Zonshine reclamou do fato de o governo brasileiro recriminar os ataques do Hamas mas, ao mesmo tempo, fazer uma série de ressalvas. “Recebemos declarações de apoio dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália, Alemanha, condenando de maneira mais forte as atrocidades do Hamas”, declarou o embaixador.

MST considera legitima ação terrorista do Hamas

A organização MST chamou, em nota, a ação terrorista do Hamas de “brava resistência”. “Seguiremos apoiando e defendendo o direito legítimo dos povos a reagir contra a opressão”, diz o movimento brasileiro, responsável por inúmeras ações criminosas de invasões violentas de propriedades. Para o movimento, a ação terrorista do último fim de semana foi “legítima”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/em-brasilia-camara-aprova-mocoes-de-repudio-contra-as-mortes-e-os-ataques-do-hamas/

Em Brasília, Câmara aprova moções de repúdio contra as mortes e os ataques do Hamas

2023-10-11