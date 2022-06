Porto Alegre Em Brasília, prefeito de Porto Alegre busca financiamentos para obras de infraestrutura

28 de junho de 2022

A agenda do prefeito começou com um encontro com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, desembarcou em Brasília, na manhã desta terça-feira (28), com o objetivo de buscar financiamentos para obras de infraestrutura.

A agenda de Melo na capital federal inclui reuniões com agentes financeiros como o New Development Bank (NDB), Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Banco de Desarrollo da América Latina (CAF), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial.

Também estão previstos encontros com representantes do Pnud (Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento) e da Comissão de Financiamentos Externos do Ministério da Economia, além de uma visita à nova sede do Banco Mundial no Brasil, onde Melo apresentará os projetos de revitalização do Centro Histórico e do 4º Distrito de Porto Alegre.

Nesta terça, Melo se reuniu com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, para tratar da destinação do prédio da Previdência Social, no Centro Histórico. O prefeito também discute, na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a doação definitiva da Usina do Gasômetro ao Executivo municipal.

A viagem de Melo a Brasília, inicialmente prevista para domingo (26), foi adiada em razão do falecimento do vereador Mauro Zacher (PDT). De sexta-feira (1º) até o próximo domingo (03), Melo visitará a sua mãe em Piracanjuba (GO), sem ônus aos cofres da prefeitura. O vice-prefeito Ricardo Gomes assumiu nesta terça o comando interino do Paço Municipal.

