Rio Grande do Sul Em Canoas, os bairros Fátima e Rio Branco voltam a ficar secos após um mês

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Drenagem viabilizou o avanço dos serviços de limpeza. (Foto: Thiago Guimarães/Prefeitura de Canoas)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nessa quarta-feira (5), a cidade de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) amanheceu livre das inundações provocadas pela enchente de maio. O novo cenário resulta da conclusão da drenagem da água nos bairros Fátima e Rio Branco mediante bombeamento realizado pela Secretaria Municipal de Obras (SMO) nos últimos dias e tem permitido o avanço dos serviços de limpeza.

Além de instalar 50 bombas móveis, a administração municipal mantém em funcionamento cinco das oito casas de bombas, contando com um total de 14 motores em tais estruturas. O anúncio do recuo da água (com exceção de ocorrências pontuais em bolsões) foi feito um dia após a instalação de uma bomba anfíbia com capacidade de drenar quase 13 milhões de litros por hora.

Na semana passada, a administração municipal instalou outras quatro bombas de alta potência, cedidas pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp), junto à Casa de Bombas 6, no bairro Mathias Velho. Para a instalação desses equipamentos e para o reparo do dique foi necessário construir uma estrada de serviço. O órgão paulista cedeu oito bombas para Canoas, sendo que as primeiras quatro foram instaladas no bairro Rio Branco.

Com a força das águas que atingiram Canoas e a Região Metropolitana na primeira semana de maio, as estruturas dos diques Mathias Velho e Rio Branco foram rompidas, na madrugada de 4 de maio. Uma ruptura de 50 metros em ambas as estruturas, causou as enchentes no lado oeste. As Casas de Bombas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 também foram totalmente afetadas e tiveram seu funcionamento imediato comprometido na ocasião.

Avaliação de imóveis

A prefeitura implementou um sistema para que habitantes do município solicitem avaliação dos imóveis atingidos pelas enchentes. O procedimento é realizado pela Defesa Civil Municipal, por meio de formulário on-line disponível no site diagnosticoempresas.serpro.gov.br.

O cidadão informa os dados e encaminha o pedido para que os especialistas examinem a moradia onde possa ocorrer situação de perigo ou dano. É possível relatar os problemas encontrados no local após o retorno, além de anexar fotos. O objetivo é acelerar os pedidos.

Em parceria com a Defesa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação montou força-tarefa com 30 técnicos gaúchos e de fora do Estado, para análise estrutural dos imóveis atingidos. O trabalho inclui o uso de drones para georreferenciamento.

As regiões prioritárias já foram identificadas e o trabalho é simultâneo nos bairros Mathias Velho, São Luís, Harmonia, Fátima, Rio Branco, Mato Grande e partes de Niterói e Centro.

A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Togni, destaca a importância da ação para que as pessoas estejam seguras: “Nossa orientação é que a população procure locais devidamente seguros para estar com as suas famílias. A partir dessas análises, recomendaremos as melhores alternativas aos cidadãos. A previsão é de que toda a área atingida seja vistoriada pelas equipes técnicas”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-canoas-os-bairros-fatima-e-rio-branco-estao-secos-pela-primeira-vez-desde-as-enchentes/

Em Canoas, os bairros Fátima e Rio Branco voltam a ficar secos após um mês

2024-06-05