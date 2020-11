Política Em Canoas, urna eletrônica estava sendo filmada por câmera de segurança

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os mesários da seção afirmam que nenhum voto chegou a ser filmado Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE Os mesários da seção afirmam que nenhum voto chegou a ser filmado. (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE) Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Uma urna eletrônica teve que ser trocada de lugar, na Universidade La Salle, no Centro de Canoas, depois que as votações para o segundo turno iniciaram na manhã deste domingo (29). A troca do aparelho aconteceu na seção 002, localizada no térreo.

Informações dão conta de que a equipe do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e os fiscais perceberam que no local, onde instalaram a urna, havia uma câmera de segurança voltada pra as costas do aparelho.

Porém, a equipe a trocou de posição rapidamente, agora a urna fica com as costas voltadas para a parede. Os mesários da seção afirmam que nenhum voto chegou a ser filmado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política